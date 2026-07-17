‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 17 de julio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías sigue cosechando en Telecinco. Es más que evidente que el equipo capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta continúa haciendo un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Y siendo honestos, no es para menos. Después de la cancelación de la entrega de la semana pasada por el partido de España contra Bélgica, dentro de los cuartos de final del Mundial 2026. Así pues, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes prevista para hoy, viernes 17 de julio.

Teresa Rivera

La hermana de Paquirri concede su primera entrevista tras hacerse públicas las imágenes del notable deterioro de Cantora, finca que perteneció al diestro y acabó en manos de Isabel Pantoja. De esta forma, la madre de Canales Rivera recordará cómo era la finca durante los años en los que compartía allí los veranos con su hermano. Pero no todo queda ahí, puesto que arremeterá contra la que fuese su cuñada por la forma en la que ha gestionado el legado de Paquirri. Además, la invitada reaccionará a unas imágenes inéditas en las que su hijo recuerda cómo toda la familia vivió la tormentosa separación del torero y Carmina Ordoñez.

José María Almoguera

El hijo de Carmen Borrego va a responder a todas y cada una de las numerosas preguntas que han surgido después de que se hiciera pública la venta del piso de María Teresa Campos en Málaga. De esta forma, confesará si realmente está a la venta y por qué el anuncio fue retirado a los pocos minutos. Por lo tanto, arrojará luz sobre esta polémica y resolverá todas las dudas de los colaboradores de De Viernes.

Claudia Chacón y Julia, su madre

La ex participante de Supervivientes 2026 va a ser protagonista de un reencuentro de lo más especial con Julia, su madre. Y todo después de que, en la última entrega, la mallorquina se sincerara como nunca sobre su complicada infancia y adolescencia. Aspectos que han marcado un antes y un después en su vida. Así pues, en directo, tendrán esa conversación que tienen pendiente desde hace años.

Techi Cabrera

Varios años después de explicar el complicado proceso que atravesó tras ser diagnosticada de trastorno bipolar, la que fuese pareja de Kiko Rivera dará a conocer los momentos más complicados de su enfermedad. Por si fuera poco, durante su paso por De Viernes, no dudará en sincerarse sobre su intento de suicidio.

Stefan y Estefanía

Los que fuesen participantes de Casados a primera vista explicarán en plató cómo es su nueva vida tras mudarse a Lanzarote. Pero no todo queda ahí, puesto que ambos darán detalles de las rupturas y nuevas parejas que han surgido tras esta experiencia que les ha cambiado la vida para siempre.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.