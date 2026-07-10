¿Por qué no se emite hoy ‘De Viernes’? Telecinco toma medidas con el programa

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías ha dado –y continúa dando– a la cadena principal de Fuencarral. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que forma parte de este proyecto, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. ¿De qué forma? Tratando de conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. A pesar de que ellos mismos han dejado el listón verdaderamente alto, lo cierto es que siempre tratan de hacer todo lo que está en su mano para tratar de superarse. Aun así, Telecinco se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión, como es la de cancelar la emisión de De Viernes para este viernes 10 de julio.

¿Cuál es la razón por la que han dado ese importantísimo paso? La emisión del partido de España contra Bélgica. No es un encuentro cualquiera, puesto que La Roja se juega el pase a una de las semifinales del Mundial 2026, en la que se enfrentaría a Francia. Por lo tanto, después de la cuota de pantalla obtenida en el partido anterior contra Portugal —que fue en la misma franja horaria, aunque un lunes—, en la que La 1 anotó un 65 % y 10.985.000 espectadores, Telecinco ha tomado una medida drástica. Ante este escenario, sumado a la semifinal en directo de Tu cara me suena, han preferido prevenir y evitar lo que sería un mínimo histórico en la emisión de De Viernes. Para ocupar ese espacio que deja, se emitirán varios de los mejores momentos de la historia del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.

¿Qué pudimos ver en la última entrega de ‘De Viernes’?

La invitada principal fue Rocío Flores, quien tuvo la oportunidad de hablar de diversas cuestiones. Entre ellas, sobre los manuscritos que su madre utilizó para el documental de su abuela: «Mis tíos nunca la vieron escribir». Además, se pronunció tras descubrir que Fidel Albiac va a estar representado en la serie de su abuela: «Cómo no… es el protagonista».

Aun así, la hija de Rocío Carrasco quiso dar a conocer si estaba dispuesta a participar en el documental sobre su abuela: «Me he emocionado, pero tengo mis matices». Otra de las invitadas de la noche fue Laura Matamoros, que se mostró contundente con Makoke tras hacer público el duro episodio vivido con su padre: «Me parece lamentable».

Lejos de que todo quede ahí, la influencer estalló contra Karmele Marchante tras tacharla de estar «blanqueando» a su padre: «Eres una sinvergüenza». En cuanto a Claudia Chacón, una de las protagonistas indiscutibles de Supervivientes 2026, se pasó por el programa para sincerarse sobre su etapa más dura: «Mis padres eran adictos al alcohol».

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, el próximo viernes, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.