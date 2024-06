La líder balear de Vox rompe a llorar tras los insultos del PSOE: «¿Cobarde? ¡Me amenazaron de muerte!»

Patricia de Las Heras, líder balear de Vox, diputada y portavoz de esta formación en la comisión del Parlament que investiga la compra de 1,4 millones de mascarillas fake a la empresa de la trama Koldo por 3,7 millones por el anterior Govern de la socialista Francina Armengol, ha roto a llorar tras los insultos lanzados por el portavoz del PSOE, Iago Negueruela. «Cobarde a mí, que me amenazaron de muerte», ha afirmado la también presidenta de este partido en Baleares.

De las Heras ha rechazado, entre lloros, las acusaciones de cobardía lanzadas por Negueruela. «Nos ha llamado cobardes quien acaba de pedir la violencia contra nosotros. Cobarde a mí, que me han amenazado de muerte, pidiendo en redes sociales que vuelva ETA para poner una bomba», ha indicado compungida la diputada de Vox para a continuación recordar que estando embarazada ha tenido que ser custodiada por la Policía.

«Que han venido a las carpas con piedras, estando embarazada y nos ha tenido que custodiar la Policía. A mí cobarde no, señor Negueruela. Y sí culpo al PSOE de estas amenazas por sus pactos que blanquean a los terroristas y por discursos como el que acaba de hacer, llamándonos fascistas y ultraderecha».

Con el semblante descompuesto y llorando, De las Heras ha recordado que «hasta hace poco lo que se combatía es el terrorismo y hoy piden su regreso para amenazarnos a nosotros, con el planeamiento que hace el PSOE». «Ellos son los que no respetan la democracia y pretenden acabar con la oposición pidiendo la violencia en las calles y diciendo que a la ultraderecha y al fascismo se les combate en las calles», ha apostillado.

A renglón seguido De las Heras ha indicado que eso es lo que Negueruela ha dicho, «que ahora se iba a a hacer eso, a decirles a los trabajadores que nos combatan en las calles pidiendo la violencia contra nosotros. Qué indecencia», ha sentenciado la diputada de Vox, que a duras penas ha podido leer las conclusiones de su partido sobre esta comisión que investiga la presunta trama de corrupción del caso Koldo en Baleares.

El que no las ha leído porque ha renunciado a ello ha sido el portavoz socialista, Iago Negueruela, que antes de que su formación abandonara la comisión, ha insultado a los diputados de PP y Vox: «La cobardía es la que hacen ustedes. Mienten. El PP tiene un problema porque no acepta la democracia y mientras vaya con la ultraderecha todo el tiempo de la mano, no respetará las reglas del juego».

Igualmente, ha reprochado a los populares que provoquen que «el país sea cada vez peor, a base de bulos y noticias fake». «No permitiremos que la gente decente se amedrente ante ustedes», ha repetido el socialista, acusando también al PP de «ocultar» noticias «para destruir a su adversario».

Negueruela ha defendido, sin aportar nada nuevo sobre la trama de Koldo en Baleares, que «la verdad es clara», que «la forma del contrato era correcta» y la reclamación «se hizo en tiempo en forma». «Nuestras conclusiones son claras. No han conseguido desvirtuar nada y queda claro que hacen bulos todo el rato», ha recriminado al PP, además de criticar que Vox «tiene las conclusiones escritas desde el primer día».

Tras su exposición de 15 minutos, Negueruela y los diputados socialistas Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa y Carles Bona han abandonado la sala.

Ante este escenario, el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha afeado al portavoz socialista que es «un cobarde». «Es incapaz de escuchar las conclusiones, es un espectáculo bochornoso», ha afirmado el popular.

«Hasta aquí voy a llegar. No soporto que nos den lecciones de democracia. Ese comportamiento de matón es una cosa que no voy a permitir más. Insultan, faltan al respeto, tienen un comportamiento antidemocrático y se van», ha censurado el diputado del PP.