Armengol miente: un documento oficial demuestra que contrató personalmente a la empresa del ‘caso Koldo’

Francina Armengol sabía ya el 8 de mayo de 2020 que la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama Koldo, había sido adjudicataria de un contrato de 3,7 millones para el suministro de mascarillas. Ella misma suscribió el acta en ese Consejo de Gobierno, en el que se autorizaron otras «contrataciones de emergencia de material sanitario» a cargo del Servicio de Salud, por un valor de 29,6 millones. En la nota que luego se hizo pública figuraba expresamente el nombre de la empresa ahora investigada.

El documento, de cuyo contenido se informó a los medios en una rueda de prensa, daba cuenta de que el Consejo de Gobierno de Baleares había dado luz verde a diversos contratos de emergencia. Entre ellos, destacaba la «adquisición de materiales para la protección del personal sanitario». También se explicó que el Servicio de Salud había decidido «comprar directamente material sanitario en China, dado que los pedidos que llegaban no eran suficientes para atender las necesidades».

Entre las empresas adjudicatarias, Soluciones de Gestión figuraba en primer lugar.

«El Servicio de Salud adquirió 1.480.600 mascarillas de protección FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas SL por un valor de 3.701.500 euros», constaba expresamente en la nota informativa, en la que se reproducía lo aprobado poco antes en la reunión del Consejo de Gobierno presidida por Armengol. La ahora presidenta del Congreso aseguró la semana pasada, en su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación sobre los contratos de la pandemia, que «hasta los últimos meses» desconocía el nombre de la empresa del caso Koldo. Algo que, de acuerdo a este documento, no sería cierto.

«El Consejo de Gobierno se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de material sanitario a cargo del Servicio de Salud por un valor de 29.603.182,82 euros. Se trata de servicios y material de protección destinados a afrontar la Covid-19. De entre estas contrataciones de emergencia destacan la adquisición de materiales para la protección del personal sanitario», se expresaba en la nota de aquel 8 de mayo de 2020.

«Personal sanitario»

Precisamente, en esa nota se destacaba que el destino del material de protección adquirido sería el «personal sanitario».

La propia Armengol aseguró en el Congreso que las mascarillas, que eran defectuosas, tenían como destino un uso civil y no los hospitales. Según la ex presidenta balear, se pretendía disponer de un «stock de seguridad» para proveer a la ciudadanía de mascarillas durante la desescalada.

Sin embargo, OKDIARIO reveló este lunes que las mascarillas entregadas por la empresa de la trama Koldo sí llegaron a los hospitales de Baleares; en concreto, al Hospital Universitario de Son Espases, donde había una partida de los 1,4 millones de unidades fake adquiridas por Gobierno de Armengol. Así consta en un correo electrónico remitido el 22 de mayo de 2020 por el jefe de logística del Hospital de Son Espases a una empresa de paquetería para que remitiera un lote de ellas para su análisis al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP).

Pese a conocer que las mascarillas eran defectuosas, el Ejecutivo balear avaló, el 12 de agosto de 2020, a la empresa ahora investigada, emitiendo un certificado de conformidad con el pedido de 1,4 millones.

Gracias a ese certificado, Soluciones de Gestión pudo recibir contratos públicos. En concreto, resultó adjudicataria del megacontrato del Ministerio de Sanidad, de 2.500 millones, para proveer de material sanitario a las comunidades autónomas.

Durante su comparecencia en el Congreso, Armengol admitió que conocía a Koldo García como asesor del entonces ministro Ábalos, si bien negó «con total seguridad y rotundidad» que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

Unas horas antes, quien fuera director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Manuel Palomino, había revelado ante la comisión que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de García y que fue el entonces asesor de Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

«Quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie», afirmó Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.