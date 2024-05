La intervención de la líder balear de Vox que noquea a Armengol: «Lo pasó mal pero se fue de copas»

La líder balear de Vox y diputada en la Cámara balear, Patricia de Las Heras, ha tenido en la mañana de este viernes una destacada y apabullante intervención que ha noqueado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su comparecencia en la comisión que investiga la compra de 1,4 millones de mascarillas fake por parte de la ex presidenta del Govern a la empresa de la trama Koldo por 3,7 millones de euros.

«Usted siempre dice que lo pasó muy mal pero se fue de copas», ha sentenciado la también presidenta de Vox en Baleares. «Ha reiterado en toda la comisión que lo pasó muy mal, que fue la peor época de su vida, pero si usted se fue de copas. En la peor época de su vida, se fue de copas, mientras nos tenía encerrados a todos en nuestra casa. Por favor, menos hipocresía», ha recordado De las Heras.

La diputada de Vox ha rememorado así la noche de aquel 7 de octubre de 2020. La entonces presidenta balear fue cazada por la Policía en un bar de Palma a las dos de la madrugada tomando copas, cuando la normativa aprobada por la dirigente socialista, en plena pandemia, obligaba a los bares a cerrar a la una de la madrugada.

A renglón seguido, De las Heras le ha reprochado a la presidenta del Congreso que haya afirmado que no es de su estilo político insultar al adversario político, cuando la realidad y los hechos, demuestran todo lo contrario. «Han dicho que no es su estilo atacar a su adversario político. ¿Y por eso denuncian a Ureña (director general del IB-Salud del PP)? No dicen la verdad, ni sin querer», ha remachado De las Heras.

Para ir concluyendo, la portavoz de Vox en esta comisión ha relatado que en los informes de inspección que levantó en origen la empresa referente mundial en inspecciones y certificaciones, Bureau Veritas, en el momento de la compra de las falsas mascarillas y que la empresa suministró a los técnicos, desde un principio consta que como mínimo 700.000 mascarillas -y en las cajas así aparece- eran non medical, que era la finalidad para las cuales se utilizaban las FFP2, que después resultaron ser todas fraudulentas.

«Y aun así se adquirieron y se pagaron como FPP2», precisó De las Heras, que preguntó a una atribulada Armengol: «¿Tenía usted instrucciones de alguien en este sentido? ¿Cómo podría explicar que si no quería las mascarillas, la comunidad de Aragón dijera que ya estaban colocadas en Baleares y Canarias?».

A ninguna de estas cuestiones respondió la presidenta del Congreso, que hizo una defensa a ultranza de su gestión en la pandemia, lo mucho que sufrió y trabajó aquel año, reprochándole a la diputada de Vox que se acordara de la fatídica noche de copas y sacó a relucir el fango del sanchismo a las primeras de cambio.

«Con el planteamiento que usted hace cada uno se retrata así mismo. Usted acaba de hacerlo. No entraré en su fango, por la institución que represento, porque he sido la presidenta de esta comunidad y lo digo con mucho orgullo, y efectivamente, nos tocó gestionar una época muy difícil».

Tras criticar las expresiones de la diputada de Vox («puede reír pero ustedes no estaban») Armengol aseguró que su gobierno trabajó «de forma muy dura. Yo y todos los responsables públicos que estábamos gestionando una pandemia sanitaria como la que vivimos. Y salimos en la dificultad y nunca olvidaremos a los que murieron, pero vamos, salimos bien y lo hicimos bien, y desde el convencimiento de que algún error se cometió, pero hicimos el trabajo por interés general».

Finalmente, Armengol, como no podía ser de otra forma, desmintió que ella o alguien de su Govern recomendara contratar a la empresa Soluciones de Gestión. «Ni ni yo ni nadie recibimos instrucción de que trabajara con esa, ni con ninguna otra empresa. Me conoce poco. He gestionado ocho años el Govern y cuatro el Consell de Mallorca y nunca he dado orden, ni hablado con nadie, para que contratara a una empresa. No soy de esas», dijo una sobreactuada Armengol, que para concluir afirmó que entró en política, donde lleva un cuarto de siglo, para salvar a Baleares de la corrupción.

«Yo entré en política para, entre otras cosas, luchar contra la corrupción que hemos vivido en esta tierra de la mano de quien la hemos vivido, y para hacer una democracia mejor para la ciudadanía de toda la Islas. Soy una persona honesta y por eso me duele. Y por eso a mí no me meterán en este tema».