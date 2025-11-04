Bronca histórica a la socialista Mercedes Garrido por sus reiteradas faltas de respeto en el Parlament

El pasado miércoles, durante la reunión semanal de la Junta de Portavoces del Parlament, la vicepresidenta segunda de la Cámara, la socialista Mercedes Garrido, recibió en persona y a puerta cerrada una bronca de las que no se recuerdan en esa sala de reuniones. OKBALEARES ha podido saber que el Partido Popular, harto de sus reiteradas faltas de respeto en los plenos, llegó a exigir su dimisión como miembro de la Mesa. La tensión fue máxima en esa reunión, al día siguiente de que, en el transcurso del pleno ordinario, el diputado del PP Jordi López dio por finalizada su intervención en el debate de una moción tras enzarzarse con Garrido.

El Partido Popular presentó el pasado miércoles ante la Junta de Portavoces del Parlament balear una queja formal y por escrito ante la Mesa por la «reiterada pérdida de neutralidad» de la vicepresidenta segunda, la socialista Mercedes Garrido, quien el día anterior tuvo una colisión verbal y gesticular con el diputado del PP, Jordi López.

El ‘popular’ recriminó a Garrido que hablara durante su intervención. «Estoy cansado, es muy incomodo», le dijo, a lo que Garrido respondió y comenzó un cruce de acusaciones ente ambos diputados. En ese momento, López dio por finalizada su intervención y abandonó el atril, señalando que «esto no es democracia ni es nada». También se sumó a la discusión el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, después que la vicepresidenta le pidiera que se «callara».

Fuentes presentes en esa reunión del miércoles a puerta cerrada han explicado a OKBALEARES que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, defendió a viva voz la queja de su partido reclamando al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), que actuara contra Garrido ante sus reiteradas faltas de respeto. Le Senne, tibio cada vez que Garrido protagoniza uno de sus incidentes, también fue suave en la reunión y se limitó a espetarle a la diputada socialista que «cuidara el orden».

En la misma reunión, Sagreras llegó a decirle a Garrido: «Si no se ve capaz de comportarse, dimita como miembro de la Mesa y ocupe un escaño de diputada rasa».

Mercedes Garrido no hizo, en medio de la bronca, ni el ademán de defenderse. Lo hizo su compañera socialista de la Mesa, la ibicenca Pilar Costa, que no fue más allá de advertir que la queja del PP había sido mal planteada.

Por su parte, Vox acompañó en todo momento al PP en sus quejas por el comportamiento de Garrido.

Mercedes Garrido acumula un sinfín de episodios de provocaciones y broncas en el Parlament, incluso con algún gesto amenazante a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Pero lo más habitual en Garrido es sacar de quicio a los intervinientes haciendo todo tipo de gestos de desaprobación si lo que escucha no le gusta, o incluso hablar en voz alta con su compañera del PSOE, Pilar Costa, mientras intervienen diputados que no son de su cuerda. Más de un diputado ha confesado que «Garrido obstruye la capacidad del orador» con sus gestos y palabras».

Garrido es, además, la miembro de la Mesa que llevaba pegada a la tapa de su ordenador la fotografía de Aurora Picornell que el presidente de la Cámara, Gabriel le Senne, sentado a su derecha, acabó arrancando en una tensa sesión plenaria en la que una de sus protagonistas fue precisamente Mercedes Garrido.