Prohens a Iago Negueruela, número 2 del PSOE balear: «¿Aprobará usted el curso contra la agresión sexual?

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), puso este pasado martes al portavoz parlamentario del PSOE, número 2 de los socialistas de las Islas y hombre fuerte de Francina Armengol, Iago Negueruela, bajo el foco de un posible caso de acoso sexual.

En plena sesión de control al Govern y tras la publicación por OKBALEARES de la intención del PSOE balear de impartir cursillos a sus cargos como medida «pionera» contra el acoso sexual que vive el partido, Prohens se lanzó contra Negueruela: «Señor Negueruela, ¿tendrá que hacer usted el curso contra la agresión sexual? ¿Está seguro de que aprobará o tendrá que ir a reválida? Le recuerdo la frase que le dijo Mariano Rajoy a Ábalos: Para dar lecciones tiene que estar en condiciones de poder darlas».

OKBALEARES ha podido saber que las palabras de Prohens no fueron fruto de una improvisación ni de un calentón. La presidenta balear había leído la noche anterior la información de este periódico sobre los cursillos contra el machismo que pretende organizar el PSOE para sus cargos públicos y orgánicos. Ahí decidió que este martes interpelaría a Negueruela sobre este asunto.

«Prohens improvisa mucho», aseguraron a OKBALEARES fuentes del entorno político más próximo a la presidenta del Govern, para añadir que «en vivo, ha llegado hasta donde ha llegado por la insinuación previa de Negueruela», quien ha señalado a Prohens por «estar sentada y comiendo con un ex preso por corrupción escuchando atentamente, tomando nota y recibiendo lecciones» en referencia a un encuentro con José María Rodríguez.

La respuesta de Prohens al comentario fue contundente: «El tufo machista que ha desprendido su afirmación sólo es comparable con los casos de agresión sexual que hay dentro de su partido». Y a continuación ha llegado el señalamiento directo que ha puesto a Iago Negueruela bajo sospecha de un posible caso de acoso sexual: «Señor Negueruela, ¿tendrá que hacer usted el curso contra la agresión sexual? ¿Está seguro de que aprobará o tendrá que ir a reválida?

La información publicada por este periódico sobre los cursillos para cargos del PSOE balear ha sido una constante en las respuestas de distintos miembros del Ejecutivo de Prohens a las preguntas de los socialistas en la sesión de control al Govern de este pasado martes en el Parlament balear.