Iñigo Pérez se rinde a sus jugadores: «Es el mejor partido que hemos hecho desde que dirijo al Rayo»

Iñigo Pérez se mostró orgulloso de sus jugadores tras la victoria y el pase a la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugará la primera final europea de su historia tras vencer al Estrasburgo por 0-1 en la vuelta de semifinales. Un triunfo que el técnico vallecano calificó como «el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo».

Con una sonrisa de oreja a oreja y algo emocionado, Iñigo Pérez analizó el pase a la primera final europea del Rayo con victoria incluida: «Creo que es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo. Cuando estás haciendo un buen partido y no llega el gol, tu cerebro se conecta con situaciones en las que has sido penalizado, pero se hizo justicia».

«Son momentos de la temporada y hoy parecía que Ilias no se encontraba bien. Sé lo que produce el Pacha en la gente. Me gusta ponerlo en valor. Hace todo bien», señaló el entrenador del Rayo Vallecano sobre la entrada a última hora del Pacha Espino por Ilias Akhomach.

Sobre el penalti parado por Augusto Batalla, Iñigo aseguró: «Era un momento en el que, si hubiesen encontrado el gol, hubiésemos tenido que aguantar a un equipo con su público durante cuatro minutos. Augusto tiene esto. Tenemos dos porterazos».

También elogió el papel de Trejo: «La figura de Trejo para nosotros es fundamental, lo que aquí ha pasado no se entiende sin él. Es imposible tener esta andadura sin Trejo. Se lo merece».

Por último, Iñigo Pérez dejó claro que intentarán traer la copa a casa: «Es una final. No se entiende que llegue alguien sin nivel o que no lo haya merecido. Un equipo precioso para que quede la final con una masa social importante. Va a ser precioso y ya hablaremos de ello. Pero obviamente la queremos traer».