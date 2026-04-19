Una ex concursante de ‘Pasapalabra’ defiende a Rosa Rodríguez tras las críticas recibidas: «No entiendo a la gente»

Pasapalabra continúa su presencia en la parrilla televisiva española. El popular formato de las letras se ha consagrado como uno de los indispensables de Atresmedia. Pues, cada vez son más las personas que se animan a ver a los concursantes en su camino a ganarse el bote. A lo largo de la historia del concurso, han sido muchos los participantes que han pasado por el plató y han tenido la oportunidad de conocer a Roberto Leal y a su equipo. Pero, algunos han marcado más a los espectadores que otros. De hecho, muchos recordarán todavía a Marta Terrasa, que participó hace cinco años y eliminó a pesos pesados como Paz Herrera o Jero Hernández.

Recientemente, la mujer ha participado en el Mundial de Pasapalabra, en Chile. Una nueva experiencia en su vida. Por ello, ha ofrecido una entrevista a El Confidencial. De esta manera, en sus declaraciones, ha querido alzar su voz para defender a Rosa Rodríguez, última ganadora del bote en España, por las críticas que ha recibido durante los últimos meses. Y es que Marta Terrasa ha hecho una profunda reflexión sobre el papel de las mujeres en los concursos de televisión.

Marta Terrasa sobre las críticas a la última ganadora de ‘Pasapalabra’: «Se tendría que hacer algo porque no es normal»

Cada vez son más las mujeres que se están animando a concursar en Pasapalabra. Por ello, la mujer se ha sincerado con el medio. «Ellas dos son un ejemplo (Sofía y Rosa). Nos tienen que servir a todas las mujeres que queremos participar y estar ahí, porque es necesario también que haya referentes como ellas para que otras personas, que a lo mejor les da un poco más de reparo, se animen a dar el paso. Porque con las mujeres parece que siempre nos cuesta un pelín más dar el salto a la televisión», dijo.

Respecto a la polémica de la dificultad en los Roscos y la pronunciación en la victoria de Rosa Rodríguez, que ha sido muy criticada, ha sido directa. Y es que no han sido pocas las personas que han indicado que no deberían haberle dado la victoria a la participante por haber pronunciado mal la palabra que la hizo millonaria.

«Está claro que si se le dio por buena la respuesta, era porque era buena. Nadie a estas alturas del programa, con el dineral que había en juego, con la cantidad de personas que están pendientes día a día del programa, era imposible que le dieran por bueno algo que realmente no lo era. Yo no te puedo decir si se pronuncia así ese nombre o no, porque no tengo ni idea, pero si lo dieron por bueno, bueno era. De eso no me cabe la menor duda», comenta en defensa de Rosa Rodríguez.

Asimismo, sobre las diferentes dificultades del Rosco de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, algo que se ha criticado también, ha dado su punto de vista. «Lo que se ha hecho con Rosa en redes no tiene nombre. Sinceramente, yo no entiendo a la gente. No entiendo cómo la gente puede verter tanto odio en las redes sociales contra determinadas personas, ¡es que no tiene ningún sentido! Con eso se tendría que hacer algo porque no es normal», comenta indignada.

«Al final, por mucho que te quieras abstraer, que entiendo yo que Rosa por supuesto habrá intentado abstraerse de todo eso, algo le habrá llegado. Por mucho que no quieras, eso al final te toca y es injusto, completamente injusto. No tendría que existir ese odio. Es horrible», agrega. Unas declaraciones con las que se ha mostrado muy contundente.