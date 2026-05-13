Una de las megaciudades del mundo, con más de 20 millones de habitantes, se está hundiendo 30 cm al año y ya podemos verlo desde el espacio

Se está hundiendo 30 cm al año una de las megaciudades del mundo, con más de 20 millones de habitantes algo que ya se puede ver desde el espacio. El ser humano ha sido capaz de crear grandes ciudades de la nada y lo ha hecho de tal forma que se ha refugiado en algunas zonas concretas del mundo. En la actualidad son megaciudades, en el pasado, podrían ser considerados imperios. Viven millones de personas en poco espacio, lo que significa que se necesita mucha mano de obra y esfuerzos para mantenerla.

Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, en estos días en los que quizás tocará estar preparados para algunos cambios que deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando para afrontar algunos detalles que serán esenciales y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Esta megaciudad parece que sufre las consecuencias de tener tantas personas en un espacio que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración.

Se está hundiendo 30 cm al año y ya podemos verlo desde el espacio

Cuando el ser humano sale al espacio es capaz de ver la Tierra desde una perspectiva totalmente diferente. Se puede visualizar algunos cambios importantes que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y acabarán generando más de una sorpresa inesperada.

Estamos ante un cambio de tendencia en la manera de ver una ciudad del mundo que parece que se está hundiendo a una velocidad que sorprende. Nos aleja de lo que esperaríamos y nos sitúa en un punto en el que debemos repensar la manera en la que el ser humano se organiza.

Las grandes ciudades siguen atrayendo a millones de personas, es un lugar en donde se generan oportunidades y se necesita mucho mano de obra para crear aquello que creemos, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar y de visualizarlo de otra forma.

Desde el espacio se puede ver como una de las grandes ciudades del mundo se está hundiendo y lo hace a un ritmo que pone los pelos de punta. Nada más y nada menos que 30 centímetros cada año.

Una de las megaciudades del mundo se está hundiendo

Tal y como nos explican los expertos de Cienciahistorica debemos remontarnos al inicio, a la fundación de esta gran ciudad para conocer los motivos por los que se hunde: «En 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España. La Ciudad de México fungió desde un principio como el centro político y económico de todas las posesiones españoles en Centro y Norteamérica, el Caribe, Asia y Oceanía. Su importancia se dejó ver en la suntuosidad de sus edificios, y en el tamaño de la urbe. No obstante, seguía habiendo mucha agua, y al menos en seis ocasiones los diques se rompieron y causaron graves inundaciones. Por fin, las autoridades decidieron desecar la comarca. Aún así, quedó mucha agua en el subsuelo, aunque repartida en acuíferos. El suelo permaneció estable durante siglos, mientras el agua potable se sacaba de los ríos cercanos. Apenas quedaron restos del gran Lago de Texcoco».

Siguiendo con la misma explicación: «Hacia principios del siglo XX, la población de la capital mexicana rondaba el medio millón de habitantes. Para entonces, las reservas fluviales se estaban agotando, y las autoridades comenzaron a excavar pozos. Durante décadas lo hicieron sin ninguna preocupación, hasta que a principios de los años 30 surgieron los primeros problemas. Varios edificios importantes, entre ellos la mencionada catedral y la Basílica de Guadalupe, mostraron las primeras señales de hundimiento. 1951 fue un año récord, registrándose un hundimiento de 46 centímetros en un sólo años. En la actualidad, el ritmo medio de hundimiento ronda 10 centímetros por año. Por contraste, Venecia se hunde un centímetro por año. Entonces el gobierno de la ciudad decidió hacer algo, pero sólo fue un parche. Para evitar dañar aún más las joyas arquitectónicas del centro histórico, cerraron todos los pozos en la zona. Lo malo es que, para sustituirlos, abrieron más en otras zonas de la ciudad. En el mapa adjunto se pueden observar las zonas con mayor tasa de hundimiento».

A este problema se le suma: «Hasta ahora, no se ha hecho ninguna planificación a largo plazo. El problema es complejo, sí, pero si la solución no comienza ahora, puede llegar demasiado tarde. Recordemos además que la Ciudad de México está situada en una zona sísmica de importancia. Sabemos que el efecto de los terremotos se puede ver empeorado por la inestabilidad del suelo. Eso ya ocurrió en septiembre de 1985, con graves consecuencias, y desgraciadamente, se ha repetido este 19 de septiembre de 2017. Esperemos que las autoridades reaccionen pronto y dediquen más atención a este problema, La Ciudad de México se hunde, y con ella sus muchos e importantes y bellos monumentos. En cualquier caso, incluso los edificios son lo de menos, cuando entre sus paredes viven y duermen casi 25 millones de habitantes».