La reforma necesaria en el hogar tras los 70 años: «Es la parte de la casa que da más problemas a los jubilados»

A partir de los 70 años toca preparar la casa para el futuro en una reforma necesaria para la mayoría de los jubilados. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente podremos empezar a prepararnos para un cambio en nuestra casa. Mantener todo en perfectas condiciones es algo que tocará hacer y lo haremos con la mirada puesta a una serie de elementos que son claves para vivir cómodamente.

Debemos tener en consideración que nuestra casa deberá estar en perfectas condiciones a medida que sumamos años y quizás perdemos algo de movilidad que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de crear un plus de buenas sensaciones en un hogar adaptado a unas necesidades que pueden ir en aumento. Será el momento de apostar claramente por un cambio en casa que puede hacernos la vida mucho más fácil. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello y de conseguir lo que realmente necesitamos.

En el hogar necesitamos una reforma necesaria tras los 70 años

A partir de los 70 años necesitamos una reforma imprescindible que puede ser la que marque una diferencia importante. Esta edad puede ser el detalle necesario que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial.

Este hogar que queremos potenciar y mantener en perfectas condiciones, puede verse modificado con el paso del tiempo. No es la misma casa aquella en la que hay niños, actividad diaria frenética y una familia numerosa, que una en la que estemos enfrentándonos a la etapa final de la vida.

Estos años son igual de importantes que los que hemos dejado atrás y tienen como eje central ese protagonismo que ganamos con el paso de unos días en los que necesitamos cuidarnos un poco más. Hay partes de la casa que ya intentamos adaptar, como por ejemplo el baño.

Tenerlo accesible nos quitará más de un dolor de cabeza. Una ducha en la que acceder sin escalones, directamente en el baño y sin complicaciones, con las dimensiones propias de un elemento que puede hacernos la vida un poco más sencilla de lo que nos imaginaríamos.

Esta parte de la cocina da problemas a los jubilados

No nos damos cuenta de este lugar en el que pasamos mucho tiempo, pero quizás no tenga los detalles que necesitamos para que se adapte al paso de los años. Puede ser un riesgo más elevado de lo que nos imaginaríamos, la cocina, es un lugar donde ocurren más accidentes en mayores de lo que pensábamos.

Además de ser un lugar al que acuden con frecuencia y pueden acabar siendo uno de los que realmente necesitan empezar a plasmar de una manera muy diferente.

Tal y como nos explican los expertos de Antaliacocinas, la cocina ideal para una persona mayor, debe cumplir con unas directrices que son fundamentales y que pueden ayudarle a vivir lo mejor posible:

Adiós a los muebles altos: son fuente de caídas y golpes y terminan convirtiéndose en un baúl de los recuerdos donde se agolpan trastos que no utilizamos.

Bienvenidos los cajones con sistemas extraíbles novedosos y sencillos. Existe ahora una multitud de posibilidades imaginativas que cumplen todas las funciones: organizan y aprovechan el espacio al máximo, cuidan la ergonomía y las posturas que debemos realizar para acceder a su interior y ofrecen además una estética muy cuidada de la cocina.

Apuesta por las estanterías abiertas. Son más accesibles y pueden tener a vistas aquellos utensilios que más usarán en su cocina de forma eficiente.

Asegúrate de que las superficies sean lisas y fáciles de limpiar: los materiales son la base para garantizar una buena resistencia, una estética moderna y, sobretodo, un uso fácil y sencillo en el día a día. Una sugerencia… los splashback de Antalia unifican toda la cocina, hacen que nos olvidemos de las tradicionales (y a veces tediosas) baldosas y consiguen que la limpieza sea más ágil.

Evita aceros inoxidables sin tratar, ya que las marcas de los dedos pueden convertirse en una auténtica tortura. Si te gusta la estética del acero, confirma que lleva una buena capa de tratamiento «antihuellas» que facilite su mantenimiento.

Tampoco debes poner tiradores que sobresalgan mucho son fuente de golpes y de posibles contusiones. Es hora de pensar también en la cocina a medida que se suman años y se busca un estilo diferente para este espacio de la casa de lo más transitado.

Cuida tu cocina y dale algunos retoques que te ayudarán a tenerla lista a medida que cumplas años, agradecerás tenerla lista para que nada te afecte.