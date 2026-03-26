Palma ya tiene proyecto para la reforma de una finca medieval, que está entre la ruina y el olvido y que tras ocho años de gobierno de la izquierda (2015-2023) presenta un estado deplorable con toda clase de pintadas vandálicas, ventanales destrozados, basura, humedades en las fachadas por doquier e incluso puertas tapiadas, para dificultar la entrada al inmueble de unos okupas cuya presencia fue una constante en las pasadas dos legislaturas.

Cuando se cumplen tres décadas del inicio del proceso para su expropiación por el Ayuntamiento de Palma, la degradación de este inmueble que rehabilitó durante años el exalcalde del PP Joan Fageda era total.

Aunque distintos gobiernos municipales de diferente color político han tenido proyectos de futuro para esta finca que sirvió para la ampliación del perímetro del bosque de Bellver, ninguno llegó a concretarse en el tiempo.

Ahora ya no será así, ya que la rehabilitación de este espacio permitirá recuperar un edificio municipal de gran valor patrimonial e integrarlo en el futuro Jardín Botánico de Palma, un proyecto estratégico.

La antigua posesión de Ses Cases del Retiro (cinco hectáreas de extensión colindantes con el bosque de Bellver y la residencia de ancianos de la Bonanova) tiene su origen en la Edad Media, y albergará el centro de interpretación del pinar mediterráneo, aprovechando su valor ambiental, histórico y etnológico.

Aunque el hoy vetusto inmueble ha sufrido un importante deterioro a lo largo de los años, hacía necesaria una intervención integral; su futuro pasa por una reforma completa de sus dos plantas, siguiendo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal.

En el exterior, se adecuarán los espacios con la creación de una zona de aparcamiento para vehículos y bicicletas y un área de recepción de visitantes, mientras que el entorno inmediato se ordenará como espacio peatonal. En el interior, se redistribuirán las estancias y se renovarán completamente todas las instalaciones.

Además, se instalará un ascensor y se habilitará un itinerario accesible que conectará el aparcamiento con todos los espacios del centro.

Dada la protección patrimonial del edificio, las obras se ejecutarán respetando estrictamente los criterios de conservación, con el objetivo de preservar sus valores históricos y arquitectónicos.