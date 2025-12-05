Amazon tira la casa por la ventana rebajando 600 € este portátil Asus Zenbook de doble pantalla táctil

Si lo tuyo es el diseño, seguro que llevas tiempo pensando en cambiar de portátil para tener algo más potente que te permita usar mejores herramientas. ¿Y por qué no ir un paso más allá?El Portátil Asus Zenbook Duo OLED, con procesador Intel Core Ultra 9, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB, da un giro de tuerca con una doble pantalla táctil 3K que le da una versatilidad increíble y que, además, tiene un descuentazo de 600 € ahora mismo.

Te va a llamar la atención por su descuento y sus dos pantallas táctiles, pero te va a enamorar por sus prestaciones, sus posibilidades y su ligereza. Es perfecto si trabajas fuera de casa.

Por qué lo recomendamos

Doble pantalla táctil OLED de 14″ a 120 Hz con una calidad brutal.

El procesador Intel Core Ultra 9 puede con todo, está potenciado con IA y se complementa con 32 GB de RAM.

Es compatible con lápiz óptico, idóneo para labores de diseño, y viene con teclado desmontable.

Su batería aguanta hasta 8 horas de uso con una carga.

Comprar en Amazon por ( 2399 € ) 1799 €

Portátil Asus Zenbook Duo OLED

Olvídate de lo que hacen otros, porque el Portátil Asus Zenbook Duo OLED juega en otra liga. Es como tener un ordenador de escritorio en tu mochila, con dos pantallas táctiles que puedes colocar en vertical u horizontal y teclado complementario inalámbrico para trabajar donde quieras con toda la versatilidad del mundo. Puedes usar una pantalla para escribir, editar o diseñar mientras en la otra tienes un vídeo, un chat o lo que quieras. Además, tienen una calidad increíble gracias a la tecnología Lumina OLED 3K, e incluso incluye webcam para videollamadas con eliminación de ruido por IA, y una CPU, RAM y SSD con los que consigue un rendimiento perfecto para cualquier herramienta profesional.

Es el portátil perfecto para diseñadores y creadores de contenido. Un equipo profesional con un diseño innovador y un rendimiento increíble con el que podrás hacer de todo.

Esto opinan quienes lo tienen

La valoración general de este portátil Asus entre los usuarios que lo tienen es realmente positiva, principalmente por su peculiar diseño y su brutal rendimiento. Puedes leer varias reseñas reales de usuarios a continuación:

«Espectacular portátil, no creo que haya otro mejor en el mercado. La pantalla es una pasada y no parpadea en tonos grises oscuros como he visto en otras OLED.»

«Lo utilizo para edición de vídeo y grabación de música. No lo uso para juegos. La calidad de la pantalla es superior, y fue la razón principal de la compra. Un acierto.»

«Llevo varias semanas con él, dándole un uso como desarrollador de videojuegos indie. El peso es una maravilla, 1,8 kilos, lo que me permite llevármelo a clase. Sin duda merece la pena al precio en oferta al que lo compré.»

Si tienes cuenta de Amazon Prime, puedes recibir este portátil Asus en solo 24 horas con envío gratuito. ¡Aprovecha este ofertón!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

