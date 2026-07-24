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La demanda acumulada de productos de autocuidado en la farmacia crece un 5% en el último año, según el último informe del Observatorio de Tendencias Cofares elaborado con motivo del Día Mundial del Autocuidado. Un dato que confirma que la población consolida su apuesta por la prevención, la salud digestiva y el deporte a través de la farmacia comunitaria.

La farmacia es hoy en día un espacio de referencia para los ciudadanos que deciden tomar el control de su salud de forma proactiva. Su asesoramiento especializado aporta el valor diferencial que la población necesita en la búsqueda de soluciones de autocuidado eficaces, preventivas y a su medida.

La prevención también abarca el órgano más extenso del cuerpo: la piel. En el último año, la demanda de productos de cuidado personal en la farmacia ha crecido un 2%. De hecho, los consumidores buscan el aval farmacéutico para el cuidado de su rostro, lo que ha impulsado la línea facial un 4,2%.

Dentro de este segmento, los tratamientos que aseguran el mantenimiento de la barrera cutánea son los más demandados, representando las cremas hidratantes y regeneradoras el 40% del volumen de la demanda de faciales.

La farmacia, un aliado para el rendimiento deportivo

Este acompañamiento profesional por parte de la farmacia también se hace especialmente evidente en el terreno del rendimiento deportivo. La demanda de productos de nutrición deportiva en las farmacias se ha disparado un 36% en el último año. Este crecimiento viene impulsado por la subcategoría de proteínas, que aumenta un 15%, aunque el grueso lo siguen concentrando los productos de precompetición, como la creatina, con un 70% del peso total.

Además, el Observatorio revela que la farmacia está guiando un cambio de hábitos: el cuidado físico ya no es exclusivo del verano. La demanda se está desestacionalizando y, en este 2026, el pico máximo en nutrición deportiva se ha registrado en marzo.

Salud digestiva: prevención y bienestar desde el mostrador

El bienestar interior es otro de los pilares del autocuidado en el que el farmacéutico ejerce una importante labor de recomendación. Así, la categoría de salud digestiva de venta libre ha registrado un aumento acumulado del 5% en los últimos 12 meses.

Los ciudadanos apuestan por el cuidado del microbioma, convirtiendo a los probióticos en el producto estrella al acaparar el 37% de la demanda total. Asimismo, la farmacia está dando respuesta a la creciente preocupación por las sensibilidades estomacales, evidenciada por un espectacular repunte del 27% en la demanda de soluciones para intolerancias y alergias digestivas.

Radiografía por Comunidades Autónomas

El mapa del autocuidado muestra la confianza en el asesoramiento de la farmacia comunitaria se extiende de manera uniforme por todo el territorio nacional. De este modo, Madrid y la Comunidad Valenciana lideran de forma transversal el repunte de la demanda y concentran el mayor peso en todas las categorías de bienestar analizadas.

Junto a ellas, destacan fenómenos autonómicos impulsados por las farmacias de cada región. Es el caso de Cataluña, donde la nutrición deportiva ha experimentado una explosión del 37% en el último año; o Andalucía, que se confirma como un territorio clave en el cuidado del sistema digestivo, absorbiendo por sí sola el 12% del volumen nacional de esta categoría.