«¡Pone tres segundos!»: del castigo que puso en jaque el bronce a las emocionantes lágrimas de Oriol Cardona

Emoción máxima de España en los Juegos Olímpicos de Invierno. El bronce de Ana Alonso y Oriol Cardona no pudo tener más ingredientes de emoción. El tercer puesto se puso en jaque varios minutos porque el equipo español tuvo una penalización que pudo dejarles sin bronce… hasta que se supo que el castigo fue sólo de tres segundos, tiempo suficiente para guardar el tercer puesto. Eso provocó una emoción brutal en la pareja española, con Oriol Cardona -el mejor deportista español ya de toda la historia en unos Juegos de Invierno- llorando al conocer la noticia.

España entró en meta en tercera posición tras un último relevo de Oriol Cardona brutal. Ana Alonso, en su segunda participación en el relevo mixto de esquí de montaña, una prueba durísima, tuvo un error por el que se colocó una tarjeta amarilla. La granadina, tras ya saber que era bronce seguro, reconoció su error. «He sido yo, que me he pasado la línea en la zona del relevo, pero al final ha sido sólo tres segundos», decía Ana Alonso.

Ese fallo provocó un impás para saber si de verdad España era bronce. Cardona, el último relevista, entró en meta en tercer lugar, con 13 de segundos sobre la pareja estadounidense. El catalán reconoció que hizo un esfuerzo mayor al pensar que la penalización «iba a ser mayor». Por su parte, Ana Alonso reconoció que en la carrera «iba muerta», pero pensó «en toda la gente que estaba aquí y en casa animando».

Una vez entrados en meta, ambos deportistas -leyendas absolutas ya del deporte español- se quedaron esperando a la sanción. Si era superior a 13 segundos, se quedaban sin bronce. De ahí que al saber que el castigo era tan sólo de tres segundos, la felicidad fue total. «¡Que ahí pone tres segundos!», gritó Ana Alonso dos veces con la voz entrecortada. Ahí ya era oficial que eran bronce.

🥹 «QUE AHÍ PONE TRES SEGUNDOS» Así vivieron Ana Alonso y Oriol Cardona el momento en el que se hizo oficial que la penalización era de solo tres segundos y, por tanto, tenían la medalla de bronce en sus manos. QUÉ MOMENTAZO.

La reacción de Oriol Cardona no pudo ser más emocionante: se quedó solo, llorando, viendo la penalización y dándose cuenta de que ya era bronce y entraba en la historia del olimpismo español.