A qué hora es el Carlos Alcaraz – Royer: cuándo es el partido de octavos del ATP 500 de Doha y dónde ver por TV gratis en directo

Carlos Alcaraz buscará su pase a los cuartos de final del ATP 500 de Doha 2026, pero antes de eso estará pensando en los octavos, donde se tendrá que ver las caras con Valetin Royer. El murciano, flamante campeón del Open de Australia, quiere sumar su segundo título de esta temporada, algo que sabe que no va a ser nada fácil, pero que espera poder conseguir a finales de esta semana. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el choque del número uno del mundo.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026 contra Valentin Royer

Carlos Alcaraz debutó por todo lo alto en los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 imponiéndose a Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6, por lo que sacó un billete para los octavos de final, donde se verá las caras contra otro francés. Esta vez el rival del murciano será el galo Valentin Royer y en la pista central del recinto donde se está celebrando este torneo se espera ver un auténtico partidazo en el que el de El Palmar espera poder sumar otro triunfo más y plantarse en los cuartos.

A lo largo de la historia en este torneo sólo ha habido tres tenistas españoles que han logrado coronarse en Doha. Es cierto que fue el año pasado cuando subió de categoría y convertirse en el ATP 500, ya que antes era considerado como un campeonato de 250. Rafa Nadal consiguió ganar una vez en Qatar, David Ferrer también lo conquistó en una ocasión, pero es Roberto Bautista el único nacido en nuestro país que ha conseguido llevárselo dos veces.

La organización de esta competición que se está disputando en Qatar ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Royer que corresponde a los octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 para este miércoles 18 de febrero. El choque entre el tenista murciano y el francés no arrancará antes de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que los encuentros que se jueguen antes marcarán el inicio de este partidazo.

Horario del partido de Carlos Alcaraz – Royer en el ATP 500 de Doha 2026

Carlos Alcaraz no ha podido empezar de mejor manera este nuevo año en el que empieza una etapa totalmente diferente en su carrera, ya que hay que recordar que separó su camino del de Juan Carlos Ferrero. Con Samuel López como entrenador brilló en el Open de Australia, de donde salió campeón en una gran final ante Novak Djokovic, consiguiendo de una vez por todas el único Grand Slam que le faltaba y convirtiéndose en el tenista más joven en conseguir los cuatro grandes.

Este frenético Carlos Alcaraz – Royer de los octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 se jugará este miércoles 18 de febrero. Estos dos tenistas no se han visto nunca las caras en el circuito y el murciano espera no verse sorprendido ante el francés, que tiene 24 años y que ocupa el puesto 60 del ranking de la ATP.

Dónde ver el ATP 500 de Doha 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jugarán en este torneo que se va a disputar en Qatar fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Royer de los octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales de plataforma como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Este operador es de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado, lo que significa que no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente al tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Royer de octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que accedan con un ordenador a ella. La app de pago Tennis TV también ofrecerá este torneo, ya que tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en en este ATP 500 de Doha 2026, en el que sólo queda el murciano representando a España. Cuando termine el encuentro de octavos de final Carlos Alcaraz – Royer publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las mejores reacciones que se produzcan en Qatar.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Royer del ATP 500 de Doha 2026

Por otro lado, todos aquellos seguidores de este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Royer correspondiente a los octavos de final del ATP 500 de Doha 2026 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con Qatar para contar todo lo que ocurra en este partidazo en el que el murciano buscará los cuartos.