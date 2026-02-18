El ataque ofensivo de Óscar Puente contra el senador del PP Francisco Bernabé: «¡Qué huevos tiene usted!»

Respuesta de alta política del ministro Óscar Puente al senador del PP Francisco Bernabé: «¡Qué huevos tiene usted!». Así le contestaba el ministro al parlamentario popular, que le había acusado de «mentiroso, maleducado, incompetente e imprudente» en la sesión de Control al Gobierno en la Cámara Alta de este martes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para abordar cuestiones relacionadas con la gestión ferroviaria tras el trágico accidente en Ademuz y el caos en Rodalies (Cercanías) de Cataluña. También ha hablado de los fondos europeos destinados a infraestructuras.

El momento más tenso y comentado de la sesión se ha producido durante el enfrentamiento de Puente, que ha recuperado lo más ofensivo de su modo tuitero con el senador del PP por Murcia, Francisco Martín Bernabé, quien ha sido uno de los críticos más duros y persistentes del ministro. Llegó a exigir su dimisión por considerar su gestión «imprudente» y responsable de tragedias ferroviarias.

Bernabé lanzó una pregunta muy agresiva, acusando al ministro de indigno para el cargo y tachándolo de «mentiroso, maleducado, incompetente e imprudente», al tiempo que cuestionó el destino de los fondos europeos para infraestructuras ferroviarias con una provocación directa: si «se lo han gastado en prostitutas, en enchufadas o en mordidas».

Ante esto, Óscar Puente se lanzó feroz contra Bernabé con una respuesta ofensiva, abandonando en gran medida el tono informativo para pasar directamente al ataque personal.

En lugar de limitarse a desmentir o detallar datos de inversión y mantenimiento, el ministro desplegó toda su artillería pesada contra el senador popular. Puente lo calificó de «seguidor de bulos».

Ministro Oscar Puente, menos preocuparte por mis huevos y se un poco más decente!! Que te estaba preguntando por los trenes en los que se mata la gente!! 😡 pic.twitter.com/nvNLJAN7hg — Francisco Bernabé (@bernabepaco) February 17, 2026

Antes de rematar, le lanzó al menos tres críticas directas y duras: le reprochó su historial de mentiras, su mala fe en las acusaciones y su hipocresía al cuestionar la gestión cuando el PP había dejado infraestructuras en peor estado.

El clímax llegó cuando, en un tono irónico y desafiante, Puente cerró su réplica con la frase: «No puedo evitarlo, tengo que decírselo… ¡Qué huevos tiene usted!». Frase que disfrazó de referencia a una costumbre del senador, que publica en redes sociales fotos de tortillas de catorce huevos (sus famosos «tortillones» veraniegos), convirtiéndolo en un juego de palabras sarcástico para subrayar la osadía y la desvergüenza que, a su juicio, demostraba Bernabé al formular esa pregunta.

La intervención de Óscar Puente elevó tanto el tono que el vicepresidente del Senado tuvo que intervenir para pedir al ministro «tener el decoro suficiente» para estar en la Cámara. El episodio ha sido ampliamente criticado por la oposición como un ejemplo de falta de respeto institucional.

El senador popular ha respondido en redes al ministro, a quien le ha dicho: «Ministro Oscar Puente, menos preocuparte por mis huevos y sé un poco más decente!! Que te estaba preguntando por los trenes en los que se mata la gente!!».