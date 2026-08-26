La verdadera relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus: sí, eran familia

El pasado 25 de agosto, el mundo fue conocedor de una triste noticia. Dolly Parton, la icónica y legendaria cantante country, ha fallecido a los 80 años. El encargado de hacer pública la noticia ha sido Bryan Seever, el sobrino y jefe de seguridad de la cantante. Así pues, a través de un vídeo, se ha presentado y ha explicado que su tía le pidió, hace años, que fuese el que le contara al mundo su muerte. «Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente», comenzó diciendo.

«Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora», añade. Y es que la artista deja atrás un legado inolvidable. Una triste partida que ha sorprendido a todos. Pues, hace unos días, la cantante había participado en entregas de premios y había enviado mensajes a sus fans a través de redes sociales.

Dolly Parton llevaba un tiempo con problemas de salud

El fallecimiento de Dolly Parton ha causado una gran conmoción a nivel internacional. La artista había tenido que cancelar algunos conciertos en Las Vegas debido a que se encontraba pasando por un momento delicado de salud. Pero nunca se llegó a revelar de qué se trataba. Sin embargo, ahora, ha sido que se ha comunicado que llevaba un tiempo batallando contra el cáncer.

«Tras enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó su vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center rodeada de seres queridos», confirman sus representantes. Un adiós que llega apenas un año y medio después de la muerte de su marido. Y es que, Dolly Parton y Carl Thomas Dean se conocieron cuando eran muy jóvenes. Un amor que les llevó a casarse en secreto en 1966 y, desde entonces, a estar juntos siempre. Lo único que les separó fue el fallecimiento de él, el pasado 3 de marzo de 2025.

La relación de Dolly Parton y Miley Cyrus

Para casi todos, el nombre de Dolly Parton está relacionado con su arrolladora carrera musical. Pero, para las generaciones más jóvenes, su nombre tiene un vínculo importante con Miley Cyrus. Como bien es sabido, la cantante llegó a salir en la serie de Hannah Montana. Allí, hizo de familiar de Miley en la ficción. Una relación muy cercana y estrecha que también vivieron en la vida real.

Y es que, aunque no todo el mundo lo sabe, las artistas están unidas por un vínculo muy especial. Según se ha podido saber, Parton era la madrina de Cyrus. De hecho, fue la artista de I Will Always Love You quien lo contó en una entrevista para Good Morning America, en el 2009. «Su padres es amigo mío y cuando nació (Miley Cyrus) me dijo: ‘Tienes que ser su madrina’. Yo le dije: ‘Acepto’». Lo que sucedió después es historia. Pues, Miley Cyrus tuvo la oportunidad de crecer junto a la estrella del country y tenerla como inspiración en su vida. De momento, la que artista de 33 años no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su madrina.