La frase que Carl Thomas Dean, marido de Dolly Parton, dijo al conocerla: «Me voy a casar con esa chica»

La industria de la música country se encuentra de luto. Tal y como se ha confirmado de manera oficial, el pasado 25 de agosto, Dolly Parton falleció a los 80 años. Una triste noticia que ha dejado a todos completamente conmocionados, pues se ha marchado una de las estrellas más grandes de este género musical. Y es que, hasta hace unos días, la artista estaba acudiendo a eventos de premios e interactuando con sus fans. Pero, ya habían avisado, en varias ocasiones, que estaba pasando por un momento complicado de salud.

Dolly Parton siempre se mostró como una mujer muy profesional cuya mayor pasión siempre fue su trabajo. Pero, como toda persona, también tenía su vida privada. En el caso de la artista, el pasado marzo de 2025 tuvo que despedir para siempre al amor de su vida. Carl Thomas Dean fue el hombre que conquistó su corazón cuando ella tenía tan solo 18 años. Una historia de amor que duró casi 60 años y que cuidaron del foco mediático hasta el último momento.

La historia de Dolly Parton con Carl Thomas Dean

Carl Thomas Dean fue un hombre que, a pesar de la fama mundial de su mujer, siempre quiso mantenerse al margen y proteger su anonimáto. Sin embargo, hay detalles que se saben de él. Y es que, nació en Nashville (Tennessee) en 1942, pero conoció a Dolly Parton en 1964. Según llegó a contar la artista, todo comenzó a las afueras de una lavandería en dicha ciudad. Él le habló para saludarla y lo que más le gustó a ella fue que él se interesó, de verdad, en la charla. La mirada a los ojos.

Asimismo, parece ser que Carl Thomas Dean ya tenía claro que Dolly sería su mujer. Pues, en la primera cita ya le presentó a su familia. La cantante llegó a confesar que ella nunca tuvo en mente la idea de casarse. Su objetivo era luchar por su sueño de ser una artista. Pero el amor llegó a su vida de manera arrolladora y le hizo cambiar su manera de pensar. Así pues, dos años después, se casaron.

La pareja disfrutó de un matrimonio feliz y fuerte. Pues, estuvieron juntos hasta el final. Mientras ella labraba su carrera como estrella de la música, él optó por ser un empresario en el rubro del asfalto y el pavimento. Nunca quiso tener nada que ver con el mundo de la fama, pero siempre apoyó a su mujer en todas sus decisiones artísticas. Al final, cuando él enfermó, el único objetivo de ella era cuidarle. Y es que, llegó a descuidar su salud y diversos aspectos que necesitaban atención para estar junto a él.

La primera impresión de Carl Thomas Dean al conocer a Dolly Parton

Fueron pocas las veces en las que el empresario llegó a hablar en público. Pero, en una de ellas, contó que su amor por Dolly fue el resultado de un auténtico flechazo. «Mi primer pensamiento fue: ‘Me voy a casar con esa chica’», contó a Entertainment Tonight, en 2016. «Mi segundo pensamiento fue: ‘Dios, es guapa’. Y ese fue el día en que comenzó mi vida. No cambiaría los últimos 50 años por nada en esta tierra», confesó.

Se casaron en mayo de 1966 y ese fue el día que comenzaron a disfrutar de un matrimonio feliz y pleno. Nunca tuvieron hijos, pues ella quería priorizar su carrera profesional. Una decisión que Carl Thomas Dean comprendió y aceptó, pues ella era lo que más quería en la vida. Respecto a su decisión de no ser madre, la artista se sinceró.

«Como no tenía hijos y mi marido era bastante independiente, gozaba de libertad», afirmó. «Así que creo que gran parte de mi éxito se debe a que tenía la libertad de trabajar», contó para The Oprah Conversation de Apple TV+. «No tuve hijos porque creía que Dios no quería que los tuviera, para que así los hijos de todos pudieran ser míos y yo pudiera dedicarme a iniciativas como Imagination Library; porque, si no hubiera tenido la libertad de trabajar, no habría hecho todo lo que he hecho», explicó.