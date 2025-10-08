Saltan las alarmas por el estado de salud de Dolly Parton: su hermana pide que se rece por ella

La industria musical se encuentra con el alma en vilo por el estado de salud de Dolly Parton. Como es bien sabido por todos, la cantante está considerada como una de las mejores cantantes de la música country, ​ así como una de las principales figuras artísticas de este género. Pero, recientemente, se vio en la obligación de suspender sus actuaciones en Las Vegas debido a que no se encuentra muy bien de salud y su equipo médico le ha aconsejado parar. Una situación alarmante que ha ido en aumento tras el inesperado comunicado de su hermana en Facebook. Pues, ha pedido a todos aquellos que aman a la cantante que recen por ella.

Dolly Parton comentó en redes sociales que no se encontraba muy bien y que tendría que someterse a algunos procedimientos médicos. Pero, lo que parecía una ausencia temporal, parece ser que es algo mucho más grave. «Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente», comenzó escribiendo la hermana de la cantante. Un testimonio que ha sido recogido por el medio local Nashville Tennessean. «Creo de verdad en el poder de la oración, y me han recomendado que pida a todas las personas que la quieren, que sean guerreros de la oración y recen conmigo. Es una persona fuerte y querida, y gracias a todas las oraciones que se elevan por ella sé en mi corazón que va a estar bien. Buena suerte, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!», agregó Freida Parton.

De momento, se desconoce qué es lo que tiene Dolly Parton y por qué su hermana ha pedido ayuda a sus fans. Pero, por lo que se puede intuir, la situación es más grave de lo que parece. Un terrible momento para la artista, de 79 años, que llega tras la reciente muerte de su marido. Y es que, Carl Thomas Dean, el amor de su vida, falleció el pasado mes de marzo. Un adiós con el que ambos pusieron punto final a más de 60 años de matrimonio.

«Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser la hora de mi mantenimiento periódico, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico! Con toda seriedad, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y que merecen ver. Pagan un buen dinero por verme actuar, y quiero darles lo mejor de mí», comentó Parton en su comunicado.

Cabe señalar que la residencia de la cantante de 9 to 5 en Las Vegas estaba programada para inicios de diciembre en The Colosseum, del Caesars Palace. Ahora, las fechas han sido reprogramadas y tendrán lugar en septiembre del próximo 2026. Pues, serán los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 los que la estadounidense se subirá al escenario. Un regreso por el que su público tendrá que esperar casi un año.