No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de octubre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 409 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gaspar encuentra a José malherido pero, a pesar de todo, Irene y Cristina tienen la oportunidad de reencontrarse con él. En cuanto a José, se instala en el apartamento del dispensario, con Cristina como cuidadora. Digna tiene serias dudas sobre si debe contar o no la verdad a sus sobrinos. Todo ello mientras don Agustín empieza a malmeter contra Digna.

¿El motivo? Su ausencia de pena tras la muerte de don Pedro, con la firme intención de sembrar la discordia. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo, finalmente, Emma Govantes firma como imagen de Pasión Oculta aunque, eso sí, no duda en exigir una suma profundamente elevada. Gabriel ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para acercarse a Tasio. Y todo con la firme intención de ayudarle en todo lo que sea posible con la reunión de los americanos. En cuanto a Raúl, corre en secreto y recibe una nueva oferta de la escudería. Por si fuera poco, se enfada muchísimo con Claudia al descubrir que ella no le contó lo que don Pedro le dejó en herencia. Es algo que, desde luego, le ha generado muchísima decepción, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 410 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo José y Cristina tienen su primera conversación como padre e hija. Todo ello mientras Luis se muestra profundamente empático con Cristina respecto a la situación tan compleja que tiene José.

Lejos de que todo quede ahí, Irene ha querido agradecer a Damián el hecho de haber brindado su ayuda para encontrar a José, reforzando de alguna manera ese vínculo. Andrés y Begoña unen fuerzas para guardar el secreto de la muerte de Jesús, lo que genera una enorme molestia en Gabriel, puesto que les ve compartir confidencias.

Pero no todo queda ahí, ya que Begoña se ve con muchas dificultades para contar a Gabriel sobre su embarazo, debido a la confesión de Digna a Andrés. Todo ello mientras Digna y la familia descubren lo que don Pedro hizo con José, mientras que Andrés trata de interceder por Digna ante Damián. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.