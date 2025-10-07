No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 408 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Damián hace todo lo que está en su mano para tratar de negociar con el sargento Zabalza, y todo para que ponga a José en libertad. Éste regresa malherido a la colonia, dejando a todos profundamente conmocionados. Gabriel trata de ganarse a Tasio, buscando la manera de manipularlo con cierta facilidad. Todo ello mientras Gabriel sospecha de que Begoña está molesta, por lo que María le recomienda que la reconquiste.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Begoña, finalmente, ha recibido el resultado de la prueba de embarazo. Luis y Luz se reconcilian, gracias a la ayuda de Begoña, mientras que Emma Govantes llega a la colonia. De esta manera, Gema y Carmen no dudan en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para proponer a Emma que sea imagen de Pasión Oculta. Marta recula y da el importantísimo paso de actuar como la esposa que se espera que sea para Pelayo. En cuanto a Digna, hemos podido ser testigos de cómo ha acabado dándose cuenta de que Andrés aún no sabe toda la verdad sobre la muerte de Jesús. Como no podía ser de otra manera, no tarda en dar un toque de atención a Damián por no haber sido claro y sincero con él, como le prometió que haría.

¿Qué sucede en el capítulo 409 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 7 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gaspar encuentra a José completamente malherido, por lo que Irene y Cristina tienen la oportunidad de reencontrarse con él. José se instalará en el apartamento del dispensario, teniendo una excepcional cuidadora, como es el caso de Cristina.

En cuanto a Digna, tiene serias dudas sobre si debe contar toda la verdad o no a sus sobrinos, mientras que don Agustín empieza a malmeter contra Digna. Y todo por su ausencia de pena tras la muerte de don Pedro. Un gesto por lo que trata de sembrar la discordia. Emma Govantes decide firmar como imagen de Pasión Oculta, aunque no tarda en exigir una elevada suma de dinero a cambio.

Gabriel, por su parte, decide acercarse cada vez más a Tasio con el fin de ayudarle con la reunión que tiene programada con los americanos. Raúl corre en secreto y recibe una nueva oferta de la escudería, mientras termina enfadándose con Claudia tras descubrir que ella no le contó lo que don Pedro le dejó en herencia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.