No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 3 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 407 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de justificar sus viajes a Madrid. Todo ello mientras Begoña empieza a tener serias sospechas de que puede estar embarazada. Aun así, se niega en rotundo a contárselo a Gabriel. Todo ello mientras Cristina hace una importantísima confesión a Luz respecto al tema del beso de Luis. Él, por su parte, se entera de que Cristina quiere marcharse de la colonia.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Raúl, impulsado por Teo, no duda un solo segundo en mentir a Claudia para ir al entrenamiento. En cuanto a Pelayo, ha querido reprochar a Marta el hecho de haberle contado a Andrés lo de Santiago. Todo ello mientras Gaspar ha querido decir a Manuela no solamente que se queda, sino también que propone que normalicen su relación como amigos. En cuanto a Irene, ha decidido pedir ayuda a Damián para tratar de encontrar, de una vez por todas, a José. Tasio respira por fin al ver que se resuelven algunos problemas de la empresa. Y todo gracias a la ayuda incondicional de su círculo más cercano.

¿Qué sucede en el capítulo 408 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 6 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Damián trata de negociar con el sargento Zabalza con el objetivo de que ponga a José en libertad. Él regresa malherido a la colonia, dejando a todos completamente conmocionados. Todo ello mientras Gabriel trata de ganarse a Tasio, con la intención de manipularlo sutilmente.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Gabriel tiene sospechas de que Begoña está molesta, por lo que María le aconseja que intente reconquistarla. Begoña ha recibido el resultado de la prueba de embarazo, mientras que Luis y Luz se reconcilian gracias a la ayuda recibida por parte de Begoña.

Marta opta por recular y decide actuar como la mujer que se espera que sea para Pelayo, mientras que Digna se entera de que Andrés aún no tiene ni la menor idea de toda la verdad respecto a la muerte de Jesús. Es por eso que no tarda en reprochárselo a Damián. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

