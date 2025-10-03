Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña cree que está embarazada
Por el momento, prefiere no contárselo a Gabriel
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 406 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel intenta ganarse a Isabel, haciéndole saber que podrán disfrutar de un futuro juntos en cuanto logre hacerse con la empresa. Andrés y Begoña no pueden evitar desconfiar, una vez más, de Gabriel. Es más, teme que pueda hacerle daño a ella en algún momento. Todo ello mientras María alerta a Gabriel de las sospechas de Andrés y Damián.
Lejos de que todo quede ahí, y mientras tratan de buscar nuevas pistas respecto a la desaparición de José, Irene hace una propuesta a Cristina. ¿En qué consiste? En vivir juntas. En cuanto a Cristina, se muestra cada vez más decidida a vender sus acciones. Una decisión que podría llegar a alterar los equilibrios de poder en la empresa. Gema y Carmen están desbordadas por sus funciones, hasta tal punto que contactan con Emma Govantes para tratar de relanzar Pasión Oculta con su imagen. Gaspar ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar un consejo a Raúl: que no acepte la propuesta como piloto sustituto. Todo ello mientras Raúl y Claudia continúan ocultándose información. En cuanto a Marta, ha dado el paso de confesar a Andrés toda la verdad respecto a la muerte de Santiago.
¿Qué sucede en el capítulo 407 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 3 de octubre?
De esta manera, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Gabriel trata de justificar sus viajes a Madrid, mientras que Begoña cree que puede estar embarazada. A pesar de todo, opta por guardar silencio. Cristina decide hacer una importante confesión a Luz respecto al beso a Luis.
Todo ello mientras Luis se entera de que Cristina, después de todo, está dispuesta a marcharse de la colonia. Raúl, impulsado por Teo, opta por mentir a Claudia para ir al entrenamiento. En cuanto a Pelayo, reprocha a Marta haberle contado a Andrés todo lo de Santiago. ¡Es algo que, desde luego, no esperaba de ella!
Gaspar hace saber a Manuela que se queda. Es más, propone que normalicen, de una vez por todas, su relación como amigos. Todo ello mientras Irene pide ayuda a Damián para encontrar a José. Tasio consigue respirar al ver cómo sus amigos logran resolver los problemas de la empresa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
