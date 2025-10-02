Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 405 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria han sido testigos de cómo, finalmente, Isabel ha descubierto la verdadera identidad de Gabriel, al que conocía como Dámaso. Nervioso por la aparición de Isabel, Gabriel acaba perdiendo los papeles con Begoña y Julia. Así pues, ha tomado la decisión de viajar a Madrid para intentar reconciliarse con la antigua secretaria de la empresa. ¿Logrará salvaguardar su tapadera, a pesar de tener todo en contra?

Pelayo y Damián se han enterado de que Marta ha querido apartarse temporalmente de la empresa. Su objetivo principal no es otro que recuperarse, de una vez por todas, tras la marcha de Fina. Por si fuera poco, observamos cómo se decide leer el testamento de don Pedro. Así pues, observamos cómo Cristina, Irene y Claudia resultan beneficiadas. Ahora bien, ¿qué le deja a Digna? Siguiendo el consejo que le ha dado Manuela, Claudia ha optado por ocultar a Carmen y Raúl lo que don Pedro le ha dejado en herencia. Pero no todo queda ahí, puesto que Digna ha querido confesar a Irene toda la verdad respecto a la muerte de Jesús. El chantaje de su hermano no debe continuar tras su muerte, mientras que Carmen impulsa una idea de Gema con la intención de relanzar Pasión Oculta. Todo ello mientras Gaspar ha tomado una drástica decisión respecto a la venta de la cantina.

¿Qué sucede en el capítulo 406 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gabriel se gana de nuevo a Isabel, prometiéndole que van a tener un futuro juntos si consigue hacerse con la empresa. Andrés y Begoña no pueden evitar desconfiar cada vez más de Gabriel, temiendo que pueda llegar a hacerle daño a ella.

María, por su parte, opta por alertar a Gabriel de que Andrés y Damián han empezado a sospechar. Mientras tratan de buscar nuevas pistas respecto a la desaparición de José, Irene ha querido proponer a Cristina vivir juntas. Todo ello mientras ésta quiere vender sus acciones. Una decisión que podría llegar a alterar, en mayor o menor medida, los equilibrios de poder en la empresa.

Desbordadas por sus funciones, Gema y Carmen contactan con Gema Govantes con el objetivo de relanzar Pasión Oculta, y hacerlo con su imagen. Gaspar lanza un consejo a Raúl: que no acepte la propuesta de ser piloto sustituto. Marta hace una confesión a Andrés respecto a la muerte de Santiago. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.