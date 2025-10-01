No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 30 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 404 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Gabriel se despide de Isabel creyendo que está todo bajo control, pero ella ha hecho un importantísimo descubrimiento. Intrigada, Isabel llama a la colonia preguntando por Dámaso, pero nadie lo conoce. Todo ello mientras Isabel es vista en los alrededores de la colonia. Gabriel no puede evitar alarmarse al enterarse de su repentina presencia. Es más que evidente que su plan podría verse destruido en mil pedazos, en cualquier momento.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Digna ha compartido con sus hijos su alivio por no ser la responsable de la muerte de Jesús. Eso sí, la inminente lectura del testamento vuelve a generarle muchísima inquietud. Luis confiesa a Joaquín que Cristina intentó besarle, lo que complica aún más su situación emocional. Todo ello mientras Cristina sufre muchísimo frente a Luz tras su intento de besar a Luis. Es más, está empezando a plantearse la posibilidad de renunciar, puesto que sigue profundamente enamorada de él. Marta comunica a Tasio que se va a apartar de sus funciones de forma temporal, mientras que Carmen asume su papel en la empresa. Luz toma la decisión de producir mucho más ungüento para la piel, ampliando su prueba con muchos más trabajadores. Todo ello mientras el coche revisado por Raúl llega a competir.

¿Qué sucede en el capítulo 405 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 1 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Isabel ha descubierto, de una vez por todas, la identidad de Gabriel, al que realmente conocía como Dámaso. Nervioso por la aparición de Isabel, Gabriel acaba perdiendo los papeles no solamente con Begoña, sino también con Julia.

Pelayo y Damián se enteran de que Marta se ha apartado, de forma temporal, de la empresa. Cada vez es más evidente que debe recuperarse tras la repentina marcha de Fina. Se hace la lectura del testamento de don Pedro, y se descubre que Cristina, Claudia e Irene resultan beneficiadas. Pero, ¿qué ocurre con Digna?

Siguiendo el consejo de Manuela, Claudia oculta a Carmen y Raúl lo que don Pedro le ha dejado en herencia. Digna confiesa a Irene toda la verdad respecto a la muerte de Jesús, mientras que el chantaje de su hermano no puede seguir tras su muerte. Gaspar toma una drástica decisión respecto a la venta de la cantina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.