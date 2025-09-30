Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores de esta serie diaria disfrutaron del capítulo 403 de Sueños de libertad. Así pues, vieron cómo Digna es incapaz de fingir tristeza durante el entierro de don Pedro. Tras el funeral, Manuela ha decidido consolar a Claudia y a Damián, a quien ve especialmente vulnerable. Damián ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer a Digna una importantísima confesión sobre la muerte de Jesús. Cansado por el estado de ánimo que tiene Marta debido a todo lo que tiene que estar haciendo frente, Pelayo le ha exigido que pase página de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Gabriel tiene serias sospechas de que Pelayo pueda ser el topo de don Pedro. Es por eso que trata de hacer todo lo que está en su mano para sonsacarle la información que necesita para salir de dudas. Tasio se siente profundamente inseguro frente a Andrés, por lo que Carmen hace todo lo posible para poder reforzar su autoestima. Joaquín y Luis, inquietos ante la posibilidad de ser denunciados, optan por presionar a Damián. Y todo con la firme intención de saber cuál es, en realidad, su postura. Gabriel ha optado por excluir a María de sus pesquisas respecto a Pelayo, y también oculta a Begoña el plan secreto que le ha propuesto. Cristina se derrumba con Irene, desvelando que don Pedro fue quien ordenó llevarse a José. Más tarde, intenta besar a Luis, que no tarda en rechazarla.

¿Qué sucede en el capítulo 404 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Gabriel decide despedirse de Isabel, creyendo que todo está bajo control. Pero todo cambia cuando ella hace un descubrimiento verdaderamente impactante. Isabel, intrigada, llama a la colonia preguntando por Dámaso, pero nadie lo conoce.

Isabel es vista en los alrededores de la colonia, mientras que Gabriel se alarma al enterarse de su presencia. En cuanto a Digna, comparte con sus hijos su alivio por no ser la responsable de la muerte de Jesús. Eso sí, la inminente lectura del testamento le vuelve a generar una profunda inquietud, como no podía ser de otra manera.

Luis confiesa a Joaquín que Cristina trató de besarlo, lo que complica todavía más su situación emocional. Cristina sufre muchísimo frente a Luz tras su intento de besar a Luis. Tanto es así que empieza a plantearse la renuncia por seguir enamorada de él. El coche revisado por raúl llega a competir, mientras que Claudia genera un nostálgico momento en Gaspar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.