Warner Bros. rechaza la oferta de Paramount: «Es inferior a la fusión con Netflix»

La cúpula de Warner Bros., el codiciado estudio de Hollywood envuelto en una guerra de ofertas, ha rechazado de forma unánime oferta de adquisición pública (OPA) hostil de Paramount este miércoles, tras tacharla de «inferior» a la fusión acordada con su rival, Netflix. En concreto, han subrayado que la oferta «no cumple con los intereses» de los accionistas. Entre ellos, los principales accionistas al frente del grupo son Vanguard (12% del capital), BlackRock (7,4%) y State Street (6,4%), además de Steven Newhouse, de la poderosa familia mediática, que retiene algo cerca de un 16% a través de varios vehículos, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Así, el consejo de administración busca convencer a los fondos con capital en el grupo (quiénes también figuran dentro del accionariado de Paramount) de rechazar la oferta sobre la mesa antes del 8 de enero. Entre los riesgos, señalan que Paramount podría dar marcha atrás a la oferta en cualquier momento, a pesar de que ofrecen a los accionistas una prima de 30 dólares por acción en lugar de los 27,75 dólares que ha ofrecido Netflix. «La oferta puede ser rescindida o modificada en cualquier momento antes de su finalización; no es lo mismo que un acuerdo de fusión vinculante», han señalado.

«Proporciona un valor inadecuado e impone numerosos riesgos y costes significativos», han explicado los miembros del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, que incluyen al presidente y consejero delegado del grupo, David Zaslav y el presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza. «Una vez más, esta oferta no aborda las preocupaciones clave que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount a lo largo de nuestra extensa colaboración y revisión de sus seis propuestas anteriores».

Netflix, por su parte, tomó la oportunidad de reiterar los beneficios que aportaba su oferta. «La junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró que el acuerdo de fusión de Netflix es superior y que nuestra adquisición redunda en beneficio de los accionistas», ha señalado Ted Sarandos, el co-jefe ejecutivo del grupo.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]