No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 26 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 402 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, fuimos testigos de cómo, visiblemente consternada por la muerte de su hermano, Irene ha empezado a tener serias sospechas respecto a Damián. Todo ello mientras, inevitablemente, Digna tiene mucho miedo de las posibles consecuencias que le pueda traer la muerte de don Pedro. Gabriel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Begoña, con el objetivo de intentar reforzar su vínculo. ¿Lo logrará después de todo lo sucedido en los últimos días?

Nervioso por su implicación, Damián ha reunido a su familia para comunicarles la noticia de la muerte de don Pedro. Carmen, por su parte, ha dado el paso de defender a Marta frente a Tasio, que se siente cada vez más abrumado por la cantidad de responsabilidades que tiene con su nuevo cargo en la fábrica. Andrés y Damián tienen una intensa conversación sobre don Pedro tras su muerte. Los dos coinciden en algo: sienten una profunda inquietud respecto a lo que ocurrirá a partir de ahora. Gabriel tiene serias sospechas de que Marta pudo ser la informante de don Pedro, mientras que Begoña y Luz se sienten felices por los grandes resultados obtenidos en el ungüento que han creado. Además, dadas las circunstancias, Andrés no puede evitar mostrarse profundamente preocupado por el estado mental de Marta. De ahí que esté decidido a ayudarla en todo lo que sea necesario, sin importar en absoluto las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 403 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Digna es incapaz de fingir tristeza durante el entierro de don Pedro. Tras el funeral, Manuela se acerca a Claudia y a Damián para consolarles. Damián aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una importante confesión a Digna, que tiene una estrecha vinculación con la muerte de Jesús.

Visiblemente cansado por el estado de ánimo de Marta, Pelayo le ha exigido que pase página. Todo ello mientras Gabriel tiene serias sospechas de que Pelayo es, en realidad, el topo de don Pedro. Por lo tanto, se anima a hacer todo lo que está en su mano para tratar de sonsacarle esta información.

Tasio se siente cada vez más inseguro frente a Andrés, por lo que Carmen trata de reforzar su autoestima. Joaquín y Luis se muestran inquietos ante una posible denuncia, por lo que optan por presionar a Damián para saber cuál es su postura. Gabriel decide excluir a María de su investigación sobre Pelayo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.