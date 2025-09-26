No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 25 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 401 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo don Pedro ha hecho una petición a Luz: que le ayude a morir, puesto que no aguanta más el dolor. Tasio da un toque de atención a Andrés como consecuencia del retraso en la producción de jabón. Todo ello mientras se siente profundamente inseguro en el cargo. Claudia no duda en puentear a Carmen para delegar en Gema, quien hace un buen trabajo. Tanto es así que Carmen lo acaba reconociendo.

Lejos de que todo quede ahí, Gabriel ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para interrogar a don Pedro respecto a su topo. Todo ello sin obtener la respuesta que esperaba. Luz informa a Irene y Cristina del delicado estado de salud de don Pedro, mientras que Cristina consigue que Irene se empiece a plantear la posibilidad de perdonar a Gabriel. Tasio no duda en admitir a Carmen que el puesto le sobrepasa, mientras que arremete contra Irene por el hecho de no haber atendido una llamada en inglés. En cuanto a María, no ha dudado un solo segundo en manipular a Andrés para que sea mucho más ambicioso. Todo ello mientras Damián se enfada con Gabriel por haber hablado con don Pedro sobre las cartas. Éste, por su parte, da el importante paso de confesar a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús. Ha llegado el momento de hacerlo.

¿Qué sucede en el capítulo 402 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 26 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Irene se siente profundamente consternada tras enterarse de la muerte de su hermano. Es más, empieza a tener serias sospechas de que Damián ha tenido algo que ver. Digna no puede evitar temer las consecuencias que puede traerle la muerte de don Pedro.

Gabriel pide perdón a Begoña y trata de reforzar su vínculo, mientras que Damián se muestra nervioso por su implicación. Hasta tal punto que se anima a comunicar a la familia la noticia de la muerte de don Pedro. En cuanto a Carmen, decide defender a Mara frente a Tasio, que se siente cada vez más abrumado por las responsabilidades en la fábrica.

Damián y Andrés hablan con cierta inquietud sobre Pedro tras su muerte, mientras que Luz y Begoña celebran los resultados del ungüento que han creado. Andrés no puede evitar sentir cierta preocupación por el estado mental de Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.