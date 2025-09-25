No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 24 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 400 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Damián tiene serias dudas sobre si debe denunciar a Digna por la muerte de Jesús, mientras que Manuela se decide a consolarle sin saber qué está sucediendo. Gabriel, por su parte, ha recogido una carta de Isabel. Además, mientras avanza con Begoña, ha recibido una inquietante llamada de don Pedro. Tasio no puede evitar sentirse profundamente inseguro en su primer día como director.

Es por eso que Carmen y Gaspar no dudan en unir fuerzas para brindarles todo su apoyo. Digna, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a sus hijos que ha contado toda la verdad a Damián. En cuanto a Don Pedro, ha optado por envenenar a Gabriel contra Damián. ¿De qué forma? Mencionando las cartas de su padre. Gabriel no duda en fingir cierta indiferencia. Carmen y Gema sienten una profunda tensión por el nuevo cargo de Tasio, mientras Marta hace todo lo que está en su mano para tratar de guiarle, en la medida de lo posible. Gabriel tiene sospechas de María, pero ella niega en rotundo estar de lado de don Pedro. Con posterioridad, encuentra las cartas de su padre en casa de Manuela y no puede evitar emocionarse. Don Pedro contacta con un notario para modificar su testamento, pero Digna le para los pies.

¿Qué sucede en el capítulo 401 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo don Pedro hace una firme petición a Luz: que le ayude a morir, puesto que no aguanta más el dolor. Tasio da un toque de atención a Andrés por el retraso en la producción de jabón. Todo ello mientras se muestra profundamente inseguro en el cargo.

Claudia no duda en obviar a Carmen, delegando en Gema. Gabriel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para interrogar a don Pedro respecto a su topo. Luz, por su parte, hace saber a Irene y Cristina las novedades respecto al estado de salud de don Pedro. Todo ello mientras Cristina consigue que Irene se plantee perdonar a Gabriel.

Tasio reconoce a Carmen que el puesto le está sobrepasando, pero también arremete contra Irene por no haber atendido una llamada en inglés. María decide manipular a Andrés para que sea mucho más ambicioso, mientras que Damián se enfada con Gabriel por haber hablado con don Pedro respecto a las cartas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.