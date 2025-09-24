Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 23 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 399 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Luz ha confirmado que María no puede caminar, disipando todas y cada una de las sospechas de Begoña. Ésta, por su parte, reconoce ante Luz que se ha cegado con María, como ocurrió a Andrés con Gabriel. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo María ha querido agradecer a Gabriel que le inyectase una sustancia paralizante, mientras que él aún está convencido de que su plan puede funcionar, a pesar del rechazo de la junta.

Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo don Pedro no duda en nombrar a Tasio como nuevo director de la fábrica. Así pues, Damián no tarda en comunicar esa decisión a la familia. En cuanto a Tasio, ha informado a Carmen de su inminente nombramiento como director de la empresa. Todo ello mientras Claudia ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Manuela que el pase con Raúl le hizo revivir la muerte de Mateo. La familia Merino encuentra un comprador para las tierras, por lo que van a poder afrontar antes de lo previsto la ampliación de capital que habían planeado. Don Pedro decide amenazar a Digna con desvelar toda la verdad respecto a la muerte de Jesús y ella acaba descomponiéndose. Superada por la situación, Digna cuenta a Damián su versión de lo sucedido con Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 400 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Damián tiene serias dudas sobre si denunciar a Digna por la muerte de Jesús. Todo ello mientras Manuela opta por consolarle sin saber de qué se trata. En cuanto a Gabriel, ha recogido una carta de Isabel mientras, poco a poco, avanza con Begoña. Además, recibe una inquietante llamada de don Pedro.

Tasio, en su primer día como director, se muestra profundamente inseguro, pero Gaspar y Carmen no dudan en brindarle su apoyo de manera incondicional. En cuanto a Digna, decide confesar a sus hijos que ha contado toda la verdad a Damián, mientras que don Pedro intenta envenenar a Gabriel contra Damián. Lejos de conseguir su objetivo, Gabriel finge indiferencia.

Carmen y Gema sienten cierta tensión por el nuevo cargo que ostenta Tasio, mientras Marta hace todo lo que está en su mano para tratar de guiarlo. Gabriel tiene serias sospechas de María, pero ella niega en rotundo estar del lado de don Pedro. Éste contacta con un notario para cambiar su testamento, pero Digna logra frenarle. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.