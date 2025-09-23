Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Luz confirma que María no puede caminar
La joven continúa saliéndose con la suya
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 398 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo Begoña empieza a tener serias sospechas de que María ha vuelto a andar. Por ese mismo motivo, no tarda en comentárselo a Andrés, que también comienza a tener dudas. En cuanto a Luz, no duda en explorar a María, confirmando que no tiene sensibilidad en las piernas. Todo ello porque Gabriel se preocupó en anestesiarla. ¡Algo verdaderamente sorprendente!
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Tasio ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar las gracias a Damián. Y todo porque supo respetar su decisión de no asistir al funeral. En cuanto a don Agustín, se ha mostrado profundamente crítico con la «Pasión Oculta», y todo por ese tono pecaminoso que ha alertado a las feligresas. Gabriel se ha presentado como figura neutral pero, precisamente por la decepción que está sintiendo, Tasio opta por retirar su apoyo. Algo que Andrés ha aprovechado para buscar su apoyo con la firme intención de que Marta asuma la dirección de la fábrica. En cuanto a Marta, acaba derrumbándose en el momento de dar este paso. Hasta tal punto que no duda en renunciar al cargo. Chema se despide de Claudia mientras que Raúl, movido por los celos, decide invitarla a dar una vuelta en su coche.
¿Qué sucede en el capítulo 399 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 23 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores vamos a poder ver cómo Luz disipa las sospechas de Begoña al confirmar que María no puede caminar. Así pues, Begoña reconoce ante Luz que se ha cegado con María de la misma forma que le ha ocurrido a Andrés con Gabriel. Todo ello mientras María da las gracias a Gabriel por inyectarle una sustancia paralizante.
Él aún está convencido de que su plan puede llegar a funcionar pese al rechazo de la junta, mientras que don Pedro nombra a Tasio nuevo director de la fábrica. Una decisión que Damián ha comunicado a la familia. En cuanto a Tasio, ha informado a Carmen de su inminente nombramiento como director de la empresa.
Claudia ha reconocido a Manuela que el paseo con Raúl hizo revivir la muerte de Mateo, mientras que los Merino encuentran a un comprador para las tierras y, de esta forma, podrán afrontar la ampliación de capital antes de lo que habían previsto. Todo ello mientras don Pedro amenaza a Digna con contar toda la verdad sobre la muerte de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3