Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado viernes 19 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 397 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Luz tiene un tenso enfrentamiento con Luis por haberle ocultado todo lo que sucedió entre don Pedro y su madre. En cuanto a Mónica, se siente profundamente eufórica, hasta tal punto que no duda en caminar por la habitación. Begoña se queda descolocada al escuchar los pasos desde el pasillo. Don Pedro amenaza a Luis con delatar a María cuando éste trata de sacar a su madre de su casa.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Gema no ha dudado un solo segundo en confesar a Luz el chantaje que don Pedro ejerce sobre Digna. Todo ello mientras Cristina ha dado el paso de visitar a don Pedro tras haber leído su carta. Como es de esperar, él logra manipularla para que lo perdone a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Digna ha dado el importantísimo paso de sincerarse como nunca ante sus nueras. ¿De qué forma? Haciéndoles saber su grado de implicación en la muerte de Jesús. Pero no todo queda ahí, puesto que ha querido animar a sus hijos a apoyar la candidatura de Marta, a pesar del enorme riesgo que implica. Es consciente de lo que tiene entre manos, y no va a desaprovechar la oportunidad para salirse con la suya. ¡Sin importar en absoluto las consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 398 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 22 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Begoña empieza a tener serias sospechas de que María ha vuelto a andar. Tanto es así que no duda en comentárselo a Andrés. Luz explora a María y confirma que no tiene sensibilidad en las piernas, mientras que Gabriel la anestesia.

En cuanto a Tasio, agradece a Damián que respetase su decisión de no asistir al funeral, mientras que don Agustín se muestra muy crítico con «Pasión Oculta» tras las quejas de las feligresas. Gabriel se presenta como figura natural pero, sin dejar a un lado su decepción, Tasio decide retirar su apoyo.

Andrés no tarda en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para conseguir el apoyo de Tasio y, de esta forma, lograr que Marta asuma la dirección de la fábrica. Ella, por su parte, se derrumba en el momento en el que asume la dirección. Hasta tal punto que toma la decisión de renunciar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.