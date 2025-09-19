Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Digna revela su implicación en la muerte de Jesús
Se sincera con sus nueras
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 18 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 396 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo María ha tomado la firme decisión de retomar su rehabilitación en Madrid. Por lo tanto, despierta ciertas sospechas respecto a sus verdaderas intenciones. Julia se ha quedado completamente sin palabras tras reparar en un detalle que podría llegar a tambalear la versión que María da respecto a su rehabilitación.
Carmen ha celebrado que, gracias a Gaspar, celebra que Tasio ha conseguido expresar por fin todo ese dolor que lleva contenido desde hace un tiempo. Damián plantea a la familia Merino la posibilidad de relevar a don Pedro. Es más, no duda un solo segundo en proponer a Marta como nueva directora. En cuanto a Andrés, ha logrado que María apoye la propuesta de liderazgo de Marta. Esto refuerza su plan frente a don Pedro. Digna ha vuelto a quedar completamente atrapada en casa con don Pedro, sin ningún tipo de margen de maniobra para conseguir alejarse de él. Todo ello mientras el «Cuerdas» ha llevado un coche a Raúl con la firme intención de que lo repare, pero Claudia ve esta situación como un peligro. En cuanto a Luz, avanza con la fórmula de su ungüento, mientras se sincera como nunca con Begoña respecto a las dudas que tiene.
¿Qué sucede en el capítulo 397 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 19 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Luz enfrenta a Luis por haberle ocultado lo que realmente sucedió entre Pedro y su madre. Eufórica, María camina por la habitación, mientras que Begoña escucha los pasos desde el pasillo. ¡Se queda completamente sin palabras!
Lejos de que todo quede ahí, don Pedro empieza a amenazar a Luis con delatar a María cuando éste trata de sacar a su madre de su casa. En cuanto a Gema, ha confesado a Luz el chantaje que don Pedro ejerce sobre Digna, mientras Cristina visita a don Pedro tras leer su carta. Él no duda en manipularla para que lo perdone.
En cuanto a Digna, ha dado el paso de confesar a sus nueras su implicación en la muerte de Jesús. Todo ello mientras anima a sus hijos a apoyar la candidatura de Marta, pese al tremendo riesgo que implica este gesto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
