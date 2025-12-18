La predicción de Jorge Rey que nos va a dejar helados a todos: nieve, lluvia y frío extremo

Jorge Rey no duda en dejarnos helados a todos, la nieve, la lluvia y el frío extremo forman parte de la previsión del tiempo que se adelanta a todas. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que miramos la previsión del tiempo, para saber en todo momento qué nos está esperando. Tenemos por delante un destacado cambio de tendencia.

Es importante estar pendientes de esta previsión del tiempo que puede acabar generando un extra de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en una dura realidad. Nos guste o no, el invierno está a la vuelta de la esquina y puede acabar siendo un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a nuestro día a día, de una forma esencial. Jorge Rey se adelanta a todos y nos da una previsión del tiempo con algunas novedades que pueden afectarnos de lleno.

Nieve, lluvia y frío extremo

Lo peor del invierno puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante, una serie de novedades y detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma que quizás hasta ahora no habíamos ni visto llegar a toda velocidad.

Este tipo de fenómenos son propios de un cambio que puede acabar siendo permanente en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tocará estar muy pendientes de un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que marcará estos días.

Tendremos que apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar generando más de un elemento que nos afectará de lleno. Son días de ver en el calendario estas fechas en las que la movilidad puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

La nieve puede dificultar la movilidad, pero no puede acabar siendo lo que nos dará estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Aunque esperábamos el invierno, quizás no esperábamos un giro tan destacado en el tiempo de forma tan intensa.

Jorge Rey nos va a dejar helados con esta previsión del tiempo

La previsión del tiempo de Jorge Rey se adelanta a todos y nos da una serie de cambios y de peculiaridades que puede convertirse en una realidad. Es que llegará el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

La Navidad es el objeto de esta previsión de Jorge Rey que nos confirma la llegada del frío más auténtico. Este vídeo viral se ha convertido en uno de los más vistos, pero no es el único, los expertos también dan algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

La AEMET advierte en esta previsión del tiempo: «Se prevé la entrada de un frente en el oeste peninsular y un progresivo aumento de la inestabilidad en el área mediterránea que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos si bien poco nuboso al principio en la fachada este mediterránea. Se esperan precipitaciones generalizadas en el cuadrante noroeste peninsular, alto Ebro y oeste de la vertiente sur atlántica y durante la madrugada en Melilla y área sur mediterránea extendiéndose durante el día al tercio este peninsular. Serán persistentes en zonas del Cantábrico central, vertientes sur Cordillera Cantábrica, oeste meseta Norte y norte Cáceres y con probabilidad de ser fuertes y ocasionalmente con tormenta en litorales de Huelva al final. No se descartan también en el entorno de la Nao. Se prevén en forma de nieve en montañas de la mitad norte a partir de 1600/1800 metros, bajando la cota hasta 1200/1400 en el noroeste. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, también posibles de forma ocasional en el resto. Probables nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, meseta Sur y Baleares, con brumas frontales en el cuadrante noroeste. Posible presencia de polvo en suspensión en Baleares y este peninsular remitiendo al final.

Temperaturas máximas en descenso en la mayor parte de la Península, quedando en general con pocos cambios en zonas del tercio este y archipiélagos. Mínimas en descenso en Galicia, ligero en el tercio este, predominando los aumentos en el resto de la vertiente atlántica. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente norte en Canarias, en litorales del este peninsular así como en los de Galicia tendiendo a amainar y en los del Cantábrico del suroeste rolando a noroeste y amainando. Flojos variables en Alborán e intervalos de moderado de componente norte y este en Baleares. Viento flojo variable en el resto predominando las componentes sur y este». Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones ocasionalmente fuertes en el entorno de la Nao y Melilla. Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia con probables acumulados. Nieblas localmente persistentes en las mesetas. Rachas muy fuertes en zonas de montaña y litorales de Galicia, del área cantábrica y alto Ebro».