No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 17 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 395 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo la aparición de Damián en el funeral de Ángela, finalmente, no se produce. Algo que deja a todos profundamente descolocados. Tasio se encuentra rodeada por su gente en el entierro, por lo que acaba viviendo la tensión de la posible irrupción de su padre. Cristina se ha visto sorprendida al recibir una carta escrita por don Pedro, pero evita contar a Luis el contenido de la misma.

Y todo para mantener ese muro que ha puesto entre ambos. Irene, por su parte, opta por mantener su postura frente a don Pedro, pero la carta parece haberle dejado profundamente trastocada. En cuanto a Digna, ha descubierto que Gema sabía del chantaje de don Pedro. Tanto es así que no tarda en empezar a unir piezas. Ha llegado la noticia de la recalificación de los terrenos, por lo que Digna acaba enterándose de que Damián fue alguien clave para que eso sucediese. Tasio no ha dudado un solo segundo en derrumbarse por fin con Gaspar, en un gesto que rompe su coraza de los últimos días. Todo ello mientras Andrés reabre viejas heridas al preguntar por Santiago en la Guardia Civil. Algo que, como no podía ser de otra manera, ha puesto a Pelayo en alerta.

¿Qué sucede en el capítulo 396 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 18 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo María ha tomado la decisión de retomar su rehabilitación en Madrid, lo que despierta muchas más sospechas respecto a sus verdaderas intenciones. Julia se ha dado cuenta de un detalle que podría llegar a tambalear la versión que María da respecto a su rehabilitación.

Gracias a Gaspar, Carmen celebra que Tasio ha logrado expresar por fin el dolor contenido que está sintiendo, mientras que Damián plantea a la familia Merino la posibilidad de relevar a don Pedro. Es más, opta por proponer a Marta como nueva directora. Andrés consigue que María apoye esta propuesta, lo que refuerza su plan frente a Pedro.

Digna se queda atrapada en casa con don Pedro, sin ningún tipo de margen de maniobra para poder alejarse de él. Luz avanza con la fórmula de su ungüento, mientras comenta con Begoña las dudas que tiene respecto a todo lo que está sucediendo. Vaca visita la fábrica y desvela que respalda el proyecto de «Pasión Oculta». No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.