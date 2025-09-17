No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 16 de septiembre, los más fieles seguidores de esta ficción diaria han podido disfrutar del capítulo 394 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la situación de Digna ha conseguido desbordar a sus hijos. Todos se sienten verdaderamente impotentes al verla obligada a cuidar de don Pedro. En cuanto a Damián, se queda profundamente tocado tras su enfrentamiento con Tasio. Tanto es así que no ha podido evitar empezar a replantearse su papel como padre.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Tasio ha organizado el funeral de Ángela y lo ha hecho con una condición: Damián no debe aparecer, bajo ningún concepto. María continúa aislando a Luz bajo una fachada de victimismo que está perfectamente calculada. Luz trata de animar a María para que no abandone la rehabilitación, pero con lo que no contaba era toparse con un muro verdaderamente hiriente. Luis ha optado por proteger a Carmen frente a las numerosas sospechas de Luz, algo que ha complicado aún más su vínculo con ella. Todo comienza a complicarse por momentos, como no podía ser de otra manera. En cuanto a Marta, ha decidido romper su coraza ante Begoña, confesándole lo que más temía, y es que Fina no va a volver. Como es de esperar, tanto Andrés como Begoña no han dudado en unir fuerzas para volcarse con ella, mostrándoles su apoyo.

¿Qué sucede en el capítulo 395 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la aparición de Damián en el funeral de Ángela no se produce, por lo que todos se quedan profundamente descolocados. Rodeado por su gente en el entierro, Tasio vive la tensión de la posible irrupción de su padre.

En cuanto a Cristina, ha recibido de manos de Luz una carta escrita por don Pedro. Como es de esperar, Cristina ha evitado contarle a Luis el contenido de la carta, mientras que Irene presiona a Cristina para que mantenga su postura frente a don Pedro. Digna ha descubierto que Gema era conocedora del chantaje de don Pedro, por lo que empieza a encajar las piezas.

Lejos de que todo quede ahí, Digna se ha enterado de que Damián ha sido clave en la recalificación de los terrenos, mientras que Tasio se derrumba con Gaspar. Andrés ha reabierto viejas heridas al preguntar por Santiago en la Guardia Civil. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.