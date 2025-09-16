Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta confiesa a Begoña que Fina no volverá
Begoña y Andrés se convierten en sus grandes apoyos
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 393 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Begoña no ha dudado en pedir a Andrés que convenza a María para cubrir, a la mayor brevedad posible, una baja sanitaria sensible en la casa familiar. Todo ello mientras María ha querido utilizar el despido de Olga como nueva arma arrojadiza contra Andrés. Tasio no puede evitar mostrarse esquivo con sus hermanos pese al apoyo incondicional que está recibiendo por parte de sus amigos más cercanos.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Damián ha conseguido que Vaca acceda a recalificar los terrenos de los Merino, desbloqueando una vía verdaderamente esencial y crucial. Cristina acude a Damián en busca de ayuda y recibe de él un contacto clave como es Ángel Ruiz. Todo ello mientras Gema comparte con la familia Merino una sospecha que podría llegar a cambiar su visión tanto de don Pedro como Digna. Por si fuera poco, Digna ha optado por hablar claro ante sus hijos sobre la situación con don Pedro, precipitando por completo una verdad que, hasta ahora, había estado silenciada. Claudia trata de tender puentes entre don Pedro y las chicas, sin medir en absoluto los posibles daños. Begoña se aferra a su relación con Gabriel como un gran alivio emocional, sin tan siquiera tener en cuenta el engaño que oculta desde hace un tiempo.
¿Qué sucede en el capítulo 394 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 16 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la situación de Digna desborda por completo a sus hijos. Tanto es así que se sienten completamente impotentes al verla obligada a cuidar de don Pedro. Damián queda profundamente tocado tras su tenso enfrentamiento con Tasio.
Tanto es así que se replantea su papel como padre. Tasio opta por organizar el funeral de Ángela con una condición, como es que Damián no debe desaparecer. María continúa aislando a Luz bajo una fachada de victimismo y fragilidad, mientras que Luz trata de animar a María para que no abandone la rehabilitación.
A pesar de todo, termina topándose con un muro verdaderamente sutil, a la par que hiriente. En cuanto a Luis, no duda en proteger a Carmen frente a las constantes sospechas de Luz, lo que complica cada vez más su vínculo con ella. Marta opta por romper su coraza ante Begoña y confiesa lo que más temía, y es que Fina no volverá. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
