No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 12 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 392 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo las tensiones familiares aumentan de forma considerable cuando María hace todo lo que está en su mano para lograr el dinero necesario en la ampliación de capital. Todo ello mientras una empleada acaba convirtiéndose en daño colateral en el juego de poder de la joven, que se niega en rotundo a dar marcha atrás. Luis trata de reconectar con Luz, pero el rechazo evidencia una grieta difícil de ocultar.

Así pues, muchos no pueden evitar preguntarse por el futuro del matrimonio. Por si fuera poco, el aislamiento emocional de don Pedro ha conseguido preocupar muchísimo a Claudia, pero no todos creen que debe involucrarse. Al fin y al cabo, de hacerlo, podría llegar a complicar todo cada vez más. La salud del patriarca comienza a deteriorarse cada vez más y por momentos. Todo ello mientras se siente profundamente frustrado al no poder recuperar el favor y la confianza de la colonia. Tasio se queda verdaderamente descolocado al enterarse de una muerte completamente inesperada, que provoca que sus planes cambien de manera radical. Y siendo honestos, no es para menos. Además, como no podía ser de otra manera, las sospechas del paradero de José generan mucha inquietud no solamente en Irene, sino también en Cristina. ¡Es algo que, desde luego, no pueden evitar, ni mucho menos!

¿Qué sucede en el capítulo 393 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Begoña no duda un solo segundo en pedir a Andrés que convenza a María para cubrir una baja sanitaria en la casa familiar. La joven, por su parte, ha querido utilizar el despido de Olga como nueva arma arrojadiza contra Andrés. ¡No le ha temblado el pulso!

Tasio se muestra profundamente esquivo con sus hermanos, a pesar del apoyo incondicional que está recibiendo de su círculo más cercano. Damián ha conseguido que Vaca acceda a recalificar los terrenos de la familia Merino, desbloqueando una vía que, para la mayoría, consideran esencial.

Cristina opta por acudir a Damián en busca de ayuda, y recibe de él un contacto clave como es Ángel Ruiz. Digna se sincera con sus hijos sobre la situación de don Pedro, mientras que Begoña no duda en aferrarse a su relación con Gabriel sin tan siquiera imaginar el tremendo engaño que oculta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.