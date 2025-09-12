Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 11 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 391 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo don Pedro no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Digna. Y todo con la firme intención de que oculte su moratón. La amenaza de cierre empieza a sobrevolar la fábrica, por lo que surge cierta incertidumbre entre todos y cada uno de los trabajadores. Dadas las circunstancias, a la junta empresarial no le queda otra opción que tomar una drástica decisión ante la falta de liquidez.

¿En qué consiste, exactamente? En ampliar su capital, y hacerlo a la mayor brevedad posible. La tensión entre Cristina y Luz es cada vez más evidente, hasta tal punto que Claudia termina dándose cuenta. Todo ello mientras la incómoda situación que están atravesando Luis y Cristina no hace más que reavivar viejas heridas, poniendo a prueba su vínculo laboral. Por si fuera poco, Cristina ha optado por abrir su corazón a Cristina, revelando lo que siente por Luis, pero también un delicado asunto como es la salud de un familiar. Tasio se debate entre advertencias y ofrecimientos, mientras su entorno le ha exigido que se defina cuanto antes. Una inesperada noticia cambia su rumbo emocional, justo cuando se había visto obligado a tomar una drástica decisión. La tensión entre hermanos aumenta de forma considerable cuando María hace todo lo que está en su mano para influir en Damián, y hacerlo a través de Gabriel.

¿Qué sucede en el capítulo 392 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 12 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo las tensiones familiares aumentan considerablemente cuando María maniobra con la firme intención de conseguir el dinero necesario para poder hacer efectiva esa ampliación de capital. Una empleada acaba convirtiéndose en el daño colateral en el juego de poder de María, que se niega en rotundo a dar marcha atrás.

En cuanto a Luis, hace todo lo que está en su mano para intentar reconectar con Luz. A pesar de los esfuerzos, el rechazo evidencia una profunda grieta que es cada vez más complicada de ocultar. Todo ello mientras el aislamiento emocional que está experimentando don Pedro preocupa muchísimo a Claudia. Aun así, no todos creen que deba involucrarse.

La salud del patriarca comienza a deteriorarse, mientras sigue sin recuperar el favor de la colonia. Por si fuera poco, una inesperada muerte sacude de lleno a Tasio, que se queda profundamente devastado por lo sucedido. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.