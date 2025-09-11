No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 10 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 390 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo una ausencia de lo más inesperada descoloca por completo a Andrés en un momento verdaderamente clave para la fábrica. En cuanto a Andrés y María, sus diferencias irreconciliables estallan por completo, dejando secuelas no solamente personales, sino también profesionales. Las tensiones internas en la familia De la Reina aumentan considerablemente ante la posible sucesión empresarial. Todo ello mientras la llegada de unos visitantes oficiales genera una enorme inquietud.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo la presión financiera acaba alcanzando un nuevo y preocupante nivel. De hecho, varias de las decisiones que se han tomado podrían llegar a tener consecuencias verdaderamente irreversibles. Todo ello mientras un par de personajes de esta historia han mantenido un pulso por el control del futuro de Tasio. Cabe destacar que cada uno de ellos tiene intereses verdaderamente cruzados. Una conversación íntima ha desvelado el tremendo impacto emocional de un beso que parecía, a priori, superado. La salud de don Pedro ha puesto en jaque la estructura de poder familiar, mientras que una repentina confesión ha cambiado por completo el tono de la relación entre Cristina y Luis. Algo que, desde hace un tiempo, venía tambaleándose.

¿Qué sucede en el capítulo 391 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 11 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo don Pedro no duda un solo segundo en manipular a Digna con el fin de que oculte su moratón. En cuanto a la amenaza de cierre ha comenzado a sobrevolar la fábrica, sembrando cierta incertidumbre entre los trabajadores.

La junta empresarial se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión ante la falta de liquidez, mientras que la tensión entre Cristina y Luz comienza a ser cada vez más evidente. Tanto es así que Claudia ha acabado dándose cuenta. Una incómoda situación entre Luis y Cristina ha reavivado viejas heridas. Hasta tal punto que ha puesto en jaque su relación laboral.

Cristina se ha sincerado como nunca con Claudia, haciéndole partícipe de sus sentimientos por Luis, así como del delicado estado de salud de un familiar. Tasio se debate entre ofrecimientos y advertencias, mientras su entorno le pide que defina su situación. La tensión entre hermanos aumenta cuando María trata de influir en Damián a través de Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.