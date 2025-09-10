Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 389 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta hemos podido ver cómo Damián no ha dudado en pedir a Ángela que se quede, con la intención de que le ayude con Tasio. Joaquín tiene un tenso enfrentamiento con Irene, mientras que Pelayo y Marta hacen todo lo que está en su mano para que Miguel Ángel Vaca medie con la inspección. A pesar de los esfuerzos, no acaban consiguiendo su cometido, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo, finalmente, Luis acaba dándose cuenta de que la enorme incomodidad con Luz y Cristina debe resolverse a la mayor brevedad posible para evitar que la cosa se complique cada vez más. Digna ha decidido revivir sus sentimientos con Damián, pero también ha decidido ocultar toda la verdad respecto a don Pedro. Cree que, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, es lo mejor para ambas partes. Por si fuera poco, María no ha dudado un solo segundo en armarse de valor para pedir ayuda a don Agustín. Y todo con la firme intención de convencer a Andrés de adoptar. Es más que evidente que ese es su mayor deseo en estos momentos, y no va a parar hasta conseguir su cometido sin importar en absoluto las posibles consecuencias a corto o a largo plazo.

¿Qué sucede en el capítulo 390 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 10 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo una inesperada ausencia en un momento clave para la fábrica ha conseguido descolocar por completo a Andrés. Y siendo honestos, no es para menos. Las irreconciliables diferencias entre María y Andrés estallan por completo, dejando secuelas no solamente personales, sino también profesionales.

Las tensiones entre los miembros de la familia De la Reina aumentan considerablemente ante la posible sucesión empresarial. Todo ello sumado a la llegada de unos visitantes oficiales, que generan un enorme temor e inquietud. La presión financiera alcanza un nuevo nivel después de darse cuenta de que ciertas decisiones podrían tener irreversibles consecuencias.

Una conversación de lo más íntima y personal ha desvelado el enorme impacto emocional de un beso que, a priori, parece haberse superado. Todo ello mientras, inevitablemente, la salud de don Pedro ha puesto en jaque la estructura de poder familiar. Una confesión ha cambiado por completo el vínculo de Luis y Cristina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.