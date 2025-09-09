Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Luz enfrenta a Luis y le pregunta sobre su relación con Cristina

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 1 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 388 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Joaquín no encuentra el valor suficiente para contarle a Luis toda la verdad sobre don Pedro. Él y Digna tienen un tenso enfrentamiento por la confesión de Joaquín, mientras que Cristina no duda en indagar sobre la enfermedad de don Pedro.

Acto seguido, ha optado por desahogarse con Claudia. Irene no tarda en confirmar la peor de la noticia sobre su hermano. Tanto es así que no duda en debatirse entre la distancia o el perdón. Todo ello mientras una inspección sanitaria ha complicado, aún más, la notable crisis que hay en la empresa. Seguidamente, Damián y Don Pedro se ven en la obligación de unir fuerzas, mientras que Damián busca apoyo en Manuela tras su tenso enfrentamiento con Tasio. Todo ello mientras Gabriel anima a María a insistir en la adopción antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, Andrés ha empezado a ser testigo de la manipulación de María sobre Julia

¿Qué sucede en el capítulo 389 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 9 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Damián se sincera con Ángela. Una profunda conversación donde le pide que se quede en Toledo, pues necesita ayuda con Tasio. Y es que, considera que lo que está ocurriendo es que está ciego con don Pedro. Paralelamente, Joaquín, muy molesto, decide enfrentar de una vez por todas a Irene. Se acaba de enterar de la verdad sobre su envenenamiento y no piensa dejarlo pasar. Quiere respuestas. Mientras tanto, Luz y su marido siguen viviendo una etapa muy complicada en su matrimonio.

La crisis continúa y ella no puede más. Por ello, decide tener una conversación con él y enfrentarlo. Un cara a cara donde le pregunta sobre su relación por Cristina. Una pregunta que él no ve venir y que lo pondrá entre la espada y la pared. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar lo que está sucediendo en casa de la Reina. Y es que, María intentará sellar la paz. Por ello, habla con Begoña para tener una tregua en la casa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.