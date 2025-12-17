Las Cortes Valencianas aprueban que el lenguaje del reglamento y publicaciones siga las normas de la RAE

El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles, con los votos de PP y Vox, una reforma del reglamento que supone la eliminación del lenguaje inclusivo de esa norma, que pasa a estar regido por las normas de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), al igual que las publicaciones de la Cámara. Además, la reforma del reglamento aprobada por PP y Vox incluye la eliminación de una serie de comisiones no permanentes. Entre ellas, la comisión LGTB, que pasa a integrarse en la de Familia, Política Social e Igualdad.

La reforma incluye, además, la eliminación de la denominada regla cremallera en la paridad de las mesas parlamentarias. Y permite que los grupos puedan, mediante enmiendas parciales, efectuar cambios en los presupuestos en el total que se dedica a cada uno de los órganos estatutarios de la Generalitat Valenciana. Introduce, también, cambios en el debate de política general.

La aprobación se ha producido por 51 votos a favor, los del PP y Vox, por 43 en contra, los de PSOE y Compromís. En la votación no ha participado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que a esa hora se encontraba reunido con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Los dos partidos de la izquierda han manifestado su intención de acudir al Constitucional al considerar que la aprobación del texto por el sistema de lectura única vulnera su derecho a la participación.

Más allá de todo ello, de facto, la aprobación de esta reforma muestra de nuevo la buena sintonía que mantienen los populares y Vox en la Cámara autonómica valenciana. Juntos, han aprobado leyes como la de Libertad Educativa, pionera en España y que pone en manos de las familias la lengua en que quieren que estudien sus hijos. Y, sobre todo, con los votos de ambos partidos han respaldado a dos presidentes de la Autonomía en 30 meses.

Este miércoles, Pérez Llorca, en su intervención a la conclusión de la reunión con Sánchez, ha recordado, a preguntas de los medios que en la Comunidad Valenciana que hay una circunstancia «que está por encima de todo», que es la reconstrucción tras la DANA: «Y yo tengo que reconocer que ahí ha tenido más altura de miras Vox que las demás formaciones políticas». Incluso «que el propio Partido Socialista que, en su día, anticipó que votaría a favor los presupuestos de la Generalitat de la reconstrucción, lo dijo la señora Diana Morant, la ministra, y luego no lo hizo».