El INSS está regalando el ‘carnet de jubilado’ y las ofertas son demenciales

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones referidos al mes de noviembre, en España a día de hoy hay 9,3 millones de pensionistas de los cuales 6,4 millones tienen acceso a una pensión contributiva de jubilación. Para todos ellos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dispone de un carnet de jubilado con el que pueden acreditar su situación y en el que se informa de todas las prestaciones que reciben las personas que están en esta situación.

Los jubilados españoles tendrán buenas noticias a corto plazo por el aumento de las pensiones que el Gobierno hará oficial en la última semana de diciembre. A la espera de que se conozcan los últimos datos de inflación del mes de noviembre, todo hace indicar que en los próximos días se hará oficial un anuncio de las pensiones contributivas que rondarán el 3% en las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favores familiares.

Así que los 6,4 millones de personas que tienen acceso a una pensión de jubilación verán como la media pasa de ser de 1.448,8 euros que es lo que perciben a día de hoy a los alrededor de 1.500 euros que podrán cobrar de media los jubilados españoles. El próximo año también llegará con un aumento del a pensión máxima hasta los 3.267 euros mensuales, incluso subiendo por encima del Índice de Precios de Consumo. Esto se debe al incremento del 0,115% sobre este tipo de pensiones hasta 2050.

Todo sobre el carnet de jubilado

Los 6,4 millones de jubilados que hay en España pueden disponer a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social de un carnet de jubilado, denominado Certificado Integral de Prestaciones, que servirá para acreditar la situación en la que se encuentra el pensionista y todas las prestaciones de las que está disfrutando en la Seguridad Social. Esta tarjeta identificativa es de carácter gratuito y la puede solicitar cualquier pensionista que cumpla con los requisitos.

«Este servicio permite obtener, en un único documento, certificados sobre las pensiones percibidas según la información existente en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Se puede obtener un certificado resumen, de importes desglosado, sin importes, de IRPF, y de revalorización, o en su caso, el de pensiones en baja suspendidas, el certificado negativo de pensionista o para el beneficiario de deducciones», informa la Seguridad Social a través de su página web oficial. Así que en este carnet de jubilado se pueden mostrar los siguientes certificados:

Certificado resumido de prestaciones

Certificado desglosado de prestaciones

Certificado de prestaciones sin importes

Certificado de IRPF

Certificado de revalorización de pensiones

Certificado de pensiones en baja o suspendidas

Certificado negativo de pensiones

Certificado para beneficiarios de deducciones

Cómo solicitar el carnet de jubilado

Cualquier personas que tenga acceso a una pensión de jubilación podrá disponer de este carnet de jubilado de una forma muy sencilla. Para ello, el primer paso es proceder a identificarse en la sede electrónica de la Seguridad Social, donde podrás acceder con el certificado digital, a través de la Cl@ve o con el DNI electrónico. Una vez dentro tendrás que acudir a la ventana «Certificado integral de prestaciones».

Después simplemente habrá que imprimir el certificado que se descargará en un documento PDF. Es importante que en caso de acceder el beneficiario verifique su identidad a través de un mensaje de texto y en caso de hacerlo un apoderado, tendrá que estar inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Así que estos son los pasos a seguir para disponer del carnet de jubilado que ofrece el Instituto Nacional de la Seguridad Social:

Identificarse en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Una vez identificado, podrás obtener el certificado pulsando en el enlace “Certificado integral de prestaciones».

Disponer del software para descargar/imprimir el certificado (archivo PDF).

Si accede como representante, debe solicitar al representado que confirme la representación accediendo al enlace que recibirá en su móvil por SMS.

Si accede como apoderado, deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Así que siguiendo estos pasos cualquier jubilado en España podrá disponer de un carnet de jubilado, de carácter oficial y gratuito, que es un documento que puede acreditar la situación de los beneficiarios de pensiones contributivas en el sistema de Seguridad Social español.