Patio de colegio o una cárcel: ¿serías capaz de adivinar a qué corresponden estas fotos?

Un profesor de educación infantil ha publicado un vídeo que parece ser un juego para adivinar las diferencias, pero que en realidad es una crítica al mal estado de los colegios en comparación con las cárceles. Este vídeo cuenta con miles de reproducciones y cuenta con un gran número de comentarios de españoles indignados con otro hecho que evidencia las fallas de nuestro país y la inoperancia del Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez.

El vídeo en cuestión ha sido publicado por Danny López, profesor de educación infantil, y un influencer que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, donde suele publicar vídeos didácticos y atractivos relacionados con la educación. Uno de ellos ha levantado una gran controversia, ya que compara las instalaciones de los colegios con las de algunas cárceles españolas. Todo ello con el objetivo de poner de manifiesto la precariedad que se vive en las aulas de todo el país.

«¿Seréis capaces de adivinarlas todas?», reza el titular del vídeo que comienza con una intervención de este profesor de primera. «Vamos a jugar a cárcel o colegio, empezamos», dice antes de iniciar un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales y con más de 3.000 comentarios de españoles indignados con que los presos tengan mejores instalaciones que los niños en los colegios de España. Al menos eso se puede comprobar en este vídeo.

El vídeo viral de la cárcel y el colegio

Danny López comienza el vídeo señalando el impresionante patio techado que tiene la cárcel de Málaga y acto seguido destaca una «pedazo de fachada» que pertenece a un instituto público. «Quién pudiera tener esto en los colegios públicos», dice a sus seguidores sobre una imagen en la que aparece una piscina climatizada en la cárcel de Pamplona.

«Este comedor pertenece a un colegio», dice visiblemente contrariado. «Esta sala informática pertenece a … otra cárcel. ¿Quién pudiera tener tantos dispositivos, verdad?», cuenta sobre una sala con muchos ordenadores situada en una cárcel de España. «Esta sala de entrenamiento pertenece a la cárcel del Álava», continúa diciendo sobre otro espacio de entretenimiento para los presos de esta cárcel situada en el País Vasco.

«Esta increíble biblioteca pertenece a… cualquier instituto, donde se aprende, donde descubren, donde crecen como personas», afirma en un claro tono crítico. «Hasta aquí el concurso donde descubres que las cárceles tienen mejores instalaciones que cualquier edificio de educación pública», finaliza un vídeo que cuenta con un gran número de comentarios de indignación de los españoles.

Indignación de los españoles

«Es que ningún político va a volver al colegio. Pero muchos pisarán la cárcel y por eso les interesa invertir ahí», dice una ciudadana indignada en uno de los mensajes que más ‘me gusta’. «Los colegios públicos son los únicos establecimientos estatales que no tienen aire acondicionado», cuenta otra persona.

«Río por no llorar», escribe otra usuaria en un mensaje que se ha encontrado con la respuesta del autor del vídeo. «Realidades difíciles de digerir. Sacado del listado de las cárceles más lujosas de España», comenta Danny López en los comentarios de un vídeo que hace reflexionar sobre las grandes diferencias que habitan en nuestro país.