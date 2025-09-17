Garriga presiona a Prohens para que la vehicularización del español en los colegios «no sea simbólica»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reivindicado este miércoles que «gracias a su partido» el español será lengua vehicular en la educación en Baleares, «algo que el PP no ha hecho en 40 años». Asimismo, ha pedido a los populares, que ya han mostrado su oposición a la reforma legal de los de Santiago Abascal, que «se relean» los acuerdos que facilitaron la aprobación de los Presupuestos autonómicos.

En su visita a Palma, Garriga no tiene previsto ningún contacto ni con Marga Prohens ni con su equipo. Garriga mete presión al Govern de Prohens después de que el PP rechazara de plano el texto propuesto por Vox para que el español también sea lengua vehicular en los colegios de Baleares.

En declaraciones a los medios durante una visita de trabajo con miembros de la formación en el archipiélago, el secretario general de Vox ha insistido en relación a esta cuestión en que su partido «no dará un paso atrás», aunque el Govern tenga que prorrogar los Presupuestos, posibilidad que ya se ha avanzado desde el Ejecutivo que preside Marga Prohens.

«Nosotros no hemos venido a estafar a los españoles, ni mucho menos a traicionar un pacto suscrito con una formación política. Venimos a cumplirlo y, a partir de ahí, pues tiene margen el PP para volver a releer el pacto suscrito», ha afirmado.

El dirigente de Vox ha preguntado al PP balear si está dispuesto a «hacer real la vehicularización del castellano y garantizar el español en las aulas o está dispuesto a defender el concepto de la vehicularización simbólica».

Aumento de las violaciones por la inmigración

Ignacio Garriga se ha referido igualmente a la crisis migratoria que atraviesa Baleares con el incremento de la llegada de pateras y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «traer indiscriminadamente a personas en situación irregular, importar delincuentes del resto del mundo» que provoca, entre otras cosas, «que en el primer trimestre en Mallorca se hayan incrementado un 35% las violaciones» y que Baleares sea la segunda región con mayor okupación de viviendas.

Para Garriga, la solución a la crisis de la inmigración «no pasa ni por el PSOE, el mayor responsable de que la criminalidad esté disparada y de la invasión de inmigración ilegal, ni por sus cómplices en esta materia, el PP».

El secretario general de Vox, al mismo tiempo, ha resaltado que su partido en el archipiélago haya logrado «condicionar» las políticas en las diferentes instituciones.

En este punto, ha puesto en valor el «magnífico trabajo» en las sucesivas negociaciones presupuestarias. «Se ha demostrado que es posible combatir la inmigración ilegal, que es posible combatir la okupación, que es posible impulsar políticas que reviertan el auténtico drama de la vivienda que sufren tantísimos españoles, que es posible ayudar y proteger al sector primario, al campo, y que es posible, a diferencia de lo que decía el PP, es posible defender el español donde el separatismo y los cobardes lo abandonan», ha indicado.