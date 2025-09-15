El PP rechaza la propuesta de Vox para incluir el español como lengua vehicular en los centros de Baleares

El Partido Popular de Baleares rechaza de plano el texto registrado este lunes por Vox en el Parlament para una modificación de la Ley balear de Educación que permita la inclusión del español como lengua vehicular en los centros educativos públicos y concertados de las Islas.

Para el PP, el texto presentado por los de Santiago Abascal dinamita el Decreto de Mínimos vigente «y eso es una línea roja para nosotros, que Vox ya conoce», ha asegurado el portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, quien ya ha avanzado que el PP rechazará la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular.

«Se acordó que llevaríamos una modificación de la ley para que las dos lenguas sean vehiculares. Punto. La hemos leído rápido pero la proposición no tiene nada que ver con los acuerdos y se cargan el decreto de mínimos», ha señalado en la rueda de prensa previa al pleno de este martes.

Sagreras ha manifestado que Vox ha presentado la reforma educativa de manera «unilateral» y que su formación no ha tenido conocimiento y «ni mucho menos la ha consensuado».

Ha reiterado que la propuesta de Vox sobrepasa «algunas líneas rojas», que no se pueden aprobar, para «disgusto» de PSOE y Més. El portavoz, en todo caso, ha reconocido que no está en disposición de avanzar cuándo presentarán su propuesta para, cumpliendo con los acuerdos con Vox, introducir el castellano como lengua vehicular.

La izquierda también rechaza la propuesta

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha pedido este lunes al PP que no «blanquee» la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular y ha instado a los ‘populares’ ha rechazarla completamente.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, Fernández ha lamentado que la comunidad educativa se haya encontrado una semana después de comenzar el curso con una propuesta de Vox que, a su juicio, es un ataque a la lengua propia y «para imponer el castellano».

La diputada socialista ha rechazado la proposición de ley, que va en contra de las leyes ya consensuadas y con el aval del TSJIB al modelo educativo, que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales.

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha afirmado este lunes que le da «pereza y vergüenza» a lo que les abocan los socios de Marga Prohens.

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el ecosoberanista ha reaccionado de este modo a la proposición de ley de Vox, registrada este lunes, para cambiar la ley educativa e introducir el castellano como lengua vehicular.

Apesteguia ha criticado el seguidismo del PP respecto a sus socios y ha lanzado una pregunta al PP para que aclare si la propuesta de los de Santiago Abascal va más allá de lo pactado con el PP para aprobar los Presupuestos autonómicos.

«Lo pactado por PP y Vox no es lo presentado hoy. Se cargan absolutamente el decreto de mínimos. La pregunta es qué hará el PP. ¿Aprobará cargarse el decreto de mínimos? Que reflexionen sobre los socios que han escogido.