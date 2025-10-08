Navidad en octubre: el producto de Mercadona que ya puedes comprar «es una fantasía»
A pesar de que estamos en el mes de Octubre, Mercadona ha vuelto a adelantar la Navidad. La cadena valenciana fue de las primeras en vender turrones el año pasado, y este año repite la misma jugada para alegría de sus Jefes. Aunque el aire todavía no huele a castañas y ni tan siquiera hemos sacado el abrigo del fondo del armario, en Mercadona ya han dado el primer paso hacia la mejor época del año y de este modo, adelanta a las fechas oficiales con un producto que, para muchos, marca el verdadero inicio de la cuenta atrás y en especial, tenemos que destacar un turrón que está dando mucho de que hablar.
Entre los clásicos de cada año, Mercadona no sorprende con un turrón que causa furor en las redes sociales. Porque no se trata sólo de un nuevo sabor, sino de una combinación que despierta la nostalgia de la infancia y las ganas de querer probarlo ya aunque como decimos, queden más de dos meses para la Navidad. La tableta en cuestión se llama turrón Caocream, y basta con verla para que los ojos se vayan directos a ella. Es de chocolate blanco, con crema de leche y trocitos de galleta tipo Oreo. Una bomba de dulzura que no deja indiferente a nadie. ¿Y el precio? Sólo 2 euros por 150 gramos de pura tentación, de modo que si deseas probarlo ya lo tienes disponible y de él, te ofrecemos ahora todos los detalles.
La Navidad llega a Mercadona con el mejor turrón
El fenómeno por este nuevo turrón de Mercadona ha sido tan rápido que ni siquiera ha hecho falta una gran campaña de marketing. Ha bastado con que algunos clientes lo vieran en sus tiendas habituales y compartieran su hallazgo para que el boca a boca, o mejor dicho, el vídeo a vídeo, hiciera el resto. En TikTok, la reacción fue inmediata. El creador de contenido Jorge Rodríguez no dudó en probarlo y definirlo como “una delicia”. Según sus propias palabras, este turrón «sabe a Oreo bañada en chocolate blanco, incluso mejor”. Lo que más le sorprendió fueron los trocitos de galleta integrados en la crema: «Se notan mucho y están súper ricos», dice.
Este tipo de reacciones no son nuevas cuando Mercadona lanza un producto que rápidamente conecta con sus clientes y se acaba haciendo viral, pero sí llama la atención la velocidad con la que se ha colado entre los favoritos de la temporada. Y eso que todavía no hemos llegado a noviembre y los dulces de Halloween deberían ser los grandes protagonistas.
¿Qué tiene el turrón Caocream que lo hace tan especial?
A simple vista, podría parecer una combinación más. Pero si lo piensas bien, junta tres elementos que por separado ya funcionan: el chocolate blanco, la crema de leche y las galletas tipo Oreo. En conjunto, el resultado es una tableta suave, cremosa, con un toque crujiente que recuerda a los postres más golosos. No es empalagosa, pero sí intensa. Ideal para quienes buscan algo diferente a los tradicionales turrones de almendra o yema tostada.
Además, no es un experimento sin respaldo. Lo fabrica Antiu Xixona, una marca con larga tradición en el mundo del turrón y que ya ha colaborado en otras ocasiones con Mercadona. Eso da cierta garantía de calidad, y se nota en la textura, el sabor y la presentación del producto.
Disponible ya en supermercados Mercadona
Otra de las ventajas es que no hay que esperar a diciembre para probarlo. Está disponible desde principios de octubre en la mayoría de supermercados Mercadona, y todo apunta a que será uno de los primeros en agotarse. Por ahora, no figura como edición limitada, pero ya se sabe que estos productos vuelan cuando la demanda supera las previsiones.
La tableta tiene un tamaño de 150 gramos, perfecto para darse un capricho o compartirlo en casa con los más golosos. El precio es también muy competitivo: 2 euros, lo que lo convierte en una opción accesible frente a otros dulces navideños más elaborados o gourmet.
Más que un turrón: un antojo que anticipa la Navidad
Hay productos que llegan para marcar el ritmo de la temporada. Y este turrón Caocream parece uno de ellos. Más allá de ser un dulce navideño sin más, tiene algo que hace que te apetezca comerlo incluso en octubre. Casi como si fuera una tableta de chocolate o un pequeño capricho dulce que tomar cuando te apetezca. Por este motivo, aunque sea pronto para ponernos a comer turrón, es evidente que tener esto disponible, provoca que quieras salir a comprarlo de inmediato. No es de extrañar que nadie se resista y que muchos hayan estrenado, una vez más y gracias a Mercadona, la Navidad antes de tiempo. ¿Y tú? ¿ A qué estás esperando?.
@jorgeblublu555 ✨ Nueva tentación en Mercadona ✨ Han traído un turrón CacaoCream que es una locura 🤯. Por fuera parece normal, pero al probarlo… ¡boom! 💥 Tiene dos capas: una de chocolate blanco y otra de crema de leche, súper suaves y cremosas 🤍. Y lo mejor: en el interior vienen trocitos de galleta tipo Oreo que le dan el toque crujiente perfecto 😋. Todo esto por solo 2€… un escándalo de turrón que seguro se convierte en el favorito de estas fiestas 🫠. #Mercadona #CacaCream #Novedad #Viral #Turron ♬ Good Cooking – Noctum47